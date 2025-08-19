قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وكيل التعليم بالأقصر يتفقد تدريب طلاب الثانوية الفندقية على أساسيات المطبخ الإيطالي

تعليم الأقصر
تعليم الأقصر
شمس يونس

تفقد الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات التدريب العملي لطلاب مدرسة الأقصر الثانوية الفندقية التابعة لإدارة الأقصر التعليمية، والذي يركز على إكساب الطلاب مهارات الطهي وفقاً لأصول المطبخ الإيطالي.

يأتي هذا التدريب تنفيذاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، في إطار خطة تطوير التعليم الفني ورفع كفاءة الطلاب بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وقد نُفّذ التدريب بالتعاون بين الإدارة العامة للتعليم الفني برئاسة المهندس عبد الرحمن أحمد حسين، وجمعية جنوب الصعيد للتنمية، ضمن مشروع "الترويج للبدائل الاقتصادية والاجتماعية في قطاع السياحة".

وخلال جولته، التقى وكيل الوزارة بكل من عماد جرجس مدير المشروع، ورامي يوسف مدير العمليات، حيث استعرضوا محاور التدريب والأنشطة التي تم تنفيذها.

وتضمن التدريب مجموعة من الأنشطة العملية وورش العمل، ركزت على إكساب الطلاب المهارات الأساسية في مجال الطهي، والتعرف على تقنيات إعداد أطباق المطبخ الإيطالي، مما ساهم في تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم وتوسيع مداركهم المهنية، بالإضافة إلى إكسابهم خبرات عملية تؤهلهم لمستقبل أكثر احترافية في قطاع السياحة والفندقة.

وقد لاقى التدريب استحساناً واسعاً من الطلاب المشاركين الذين توافدوا من مختلف مراكز وقرى المحافظة، مؤكدين حرصهم على استثمار مثل هذه الفرص المتميزة التي تمثل إضافة حقيقية لمسيرتهم التعليمية والمهنية.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

