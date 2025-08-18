وحدة السكان تنظم ندوة توعوية بكنيسة الملاك ميخائيل بمدينة إسنا ضمن مبادرة "رفقًا بالقوارير" بالأقصر

نظمت وحدة السكان الفرعية بإسنا جنوب الاقصر ندوة توعوية بكنيسة الملاك ميخائيل بقرية العضايمة تحت مظلة مبادرة "رفقًا بالقوارير"، بحضور عدد 95 مستفيد.

ياتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لحل القضية السكانية وتسريع الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، وضمن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، وتحت رعاية الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وإشراف الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية

تناول اللقاء تقديم محاضرة للشيخ عبد الرازق ربيع عبد الدايم، واعظ بالأزهر الشريف، الذي أكد أن التعامل الحسن بين الزوجين هو أساس استقرار الأسرة، مشددًا على قيم الاحترام المتبادل والتقدير والمشاركة في المسؤوليات، بجانب أهمية الكلمة الطيبة والاحتواء المتبادل.

كما تحدث القس موسى رشدي هلال، راعي كنيسة الملاك ميخائيل بقرية العضايمة، عن ضرورة التواصل بلطف ومودة مع الزوجة، مؤكدًا على قيم الاحترام والثقة والإخلاص والاهتمام، فضلًا عن توجيه النصح للشباب حول غلاء المهور والتيسير في الزواج.

وخلال الفعالية، توجه مقرر وحدة السكان بإسنا بالشكر والتقدير للقس موسى رشدي على حسن الاستقبال والضيافة، فيما أكدت رشا شعبان رئيس وحدة السكان بالمحافظة أن الندوات والأنشطة التوعوية ستتواصل وفق خطة الوحدة الشهرية، بدعم الإدارة المركزية للسكان وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، وبالتنسيق مع شركاء العمل المجتمعي بمختلف المراكز والمدن.

جاءت الندوة بمتابعة الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ، وإشراف علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة إسنا، ورشا شعبان رئيس وحدة السكان بالمحافظة، وهبة رمضان المنسق المجتمعي للوحدة.



كما حضر الندوة المهندس محمد عشري رئيس الوحدة المحلية بكومير ، والقس إنجيليوس لطفي من كنيسة الملاك ميخائيل بقرية العضايمة، ومنتصر عبد العزيز مقرر وحدة السكان بإسنا ، وسحر أحمد منسق وحدة السكان بالنمسا.