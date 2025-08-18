قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 سلعة مخفضة.. أسعار السلع التموينية على بطاقات الدعم
حبس المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه بقرية هرية بالزقازيق 4 أيام
أول رد فعل روسي على قمة ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض
حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار
أحمد موسى: معبر رفح لم يغلق.. والمقترح المصري القطري بانتظار الرد الإسرائيلي
إصابة وسام أبو علي.. كم سيغيب المهاجم الفلسطيني عن الملاعب؟
موافقة حماس على المبادرة المصرية القطرية| بين فرصة لسلام مستدام ومخاوف من جولة أعنف.. خبير يعلق
أحمد موسى: مصر تنقذ غزة بمقترح إنساني.. ومعبر رفح مفتوح دائما
ترامب: بوتين ينتظر مكالمتي بعد انتهاء اجتماعات زيلينسكي والقادة الأوربيين
أحمد موسى: المقترح المصري القطري خطوة حاسمة لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني
المستندات المطلوبة لحجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. خطوة بخطوة
السكك الحديدية تكشف تفاصيل واقعة "راكب الشورت".. وتؤكد: لم نمنع أحدًا
محافظات

وحدة السكان تنظم ندوة توعوية بكنيسة الملاك ميخائيل بمدينة إسنا ضمن مبادرة "رفقًا بالقوارير" بالأقصر

ندوة لوحدة سكان الأقصر
ندوة لوحدة سكان الأقصر
شمس يونس

 نظمت وحدة السكان الفرعية بإسنا جنوب الاقصر ندوة توعوية بكنيسة الملاك ميخائيل بقرية العضايمة تحت مظلة مبادرة "رفقًا بالقوارير"، بحضور عدد 95 مستفيد.

ياتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لحل القضية السكانية وتسريع الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، وضمن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، وتحت رعاية الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وإشراف الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية

تناول اللقاء تقديم محاضرة للشيخ عبد الرازق ربيع عبد الدايم، واعظ بالأزهر الشريف، الذي أكد أن التعامل الحسن بين الزوجين هو أساس استقرار الأسرة، مشددًا على قيم الاحترام المتبادل والتقدير والمشاركة في المسؤوليات، بجانب أهمية الكلمة الطيبة والاحتواء المتبادل.

كما تحدث القس موسى رشدي هلال، راعي كنيسة الملاك ميخائيل بقرية العضايمة، عن ضرورة التواصل بلطف ومودة مع الزوجة، مؤكدًا على قيم الاحترام والثقة والإخلاص والاهتمام، فضلًا عن توجيه النصح للشباب حول غلاء المهور والتيسير في الزواج.

وخلال الفعالية، توجه مقرر وحدة السكان بإسنا بالشكر والتقدير للقس موسى رشدي على حسن الاستقبال والضيافة، فيما أكدت رشا شعبان رئيس وحدة السكان بالمحافظة أن الندوات والأنشطة التوعوية ستتواصل وفق خطة الوحدة الشهرية، بدعم الإدارة المركزية للسكان وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، وبالتنسيق مع شركاء العمل المجتمعي بمختلف المراكز والمدن.                          

جاءت الندوة بمتابعة الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ، وإشراف علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة إسنا، ورشا شعبان رئيس وحدة السكان بالمحافظة، وهبة رمضان المنسق المجتمعي للوحدة.   
                     
 كما حضر الندوة المهندس محمد عشري رئيس الوحدة المحلية بكومير ،  والقس إنجيليوس لطفي من كنيسة الملاك ميخائيل بقرية العضايمة، ومنتصر عبد العزيز مقرر وحدة السكان بإسنا ، وسحر أحمد منسق وحدة السكان بالنمسا.

الاقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

