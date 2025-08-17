وظيفة حلال.. تعليقات كوميدية على عرض عمل لـ سما المصري في الأقصر يثير ضجة

أثار البلوجر المصري محمد المطعني ابن مدينة إسنا بمحافظة الأقصر وصاحب المحتوى الكوميدي ضجة كبيرة بعد إعلانه عن عرض وظيفة للفنانة المعتزلة سما المصري داخل شركته للتسويق العقاري براتب شهري يصل إلى 50 ألف جنيه وذلك عقب إعلانها التوبة واعتزالها الأضواء.

الإعلان تحوّل إلى ساحة نقاش وسخرية على منصات التواصل الاجتماعي حيث تباينت التعليقات بين الجدية والهزار فكتب أحد المتابعين: "بدل ما تدي سما 50 ألف عندكم في البلد ناس جعانة.. تصدق عليهم بدل الترند" بينما علق آخر: "يا راجل عيب عليك الكلام دا.. شوف عيال بلدك واقف معاهم مكان ما انت بتنزل في الرقصات"

ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل دخل آخرون على الخط بروح الدعابة فقال أحدهم: "أنا من إسنا يا مطعن.. أنا عايز أتوب.. كنت حرامي قلام جاف وعايز أشتغل معاك في الشركة 35 ألف" فيما أضاف آخر: "لو راجل زي حالاتي حياته كلها ذنوب وهيتوب.. ممكن ألاقي شغل عندكم يا أبو عمو وعشرة آلاف حلوة وزي الفل؟"

ورغم السخرية الواضحة إلا أن كثيرين اعتبروا مبادرة المطعني “خطوة إنسانية” تستحق الاحترام مؤكدين أن فتح باب الفرص أمام من يعلن التوبة قد يغير حياة أشخاص كثر