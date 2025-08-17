زفة تتحول إلى مأتم.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث مأساوي بالأقصر

خيّم الحزن على أهالي مركز الطود بمحافظة الأقصر بعدما تحولت لحظات السعادة والبهجة بزفة عروس إلى مأساة إنسانية، إثر وقوع حادث أليم أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين من أبناء قرية العديسات قبلي نجع المهيدات.

الحادث المأساوي وقع أثناء سير الزفة وسط فرحة الأهل والأقارب، قبل أن تتبدل الأجواء فجأة إلى صرخات وبكاء، لتتحول ليلة العمر إلى ليلة دامية، وتستيقظ القرية على فاجعة فقدان أبنائها.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من عادل عبد الجواد عبد الرسول ومصطفى محمود حجاج ونور فراج عطيت الله وفارس حسني محمد، كما أُصيب خمسة آخرون بإصابات متفرقة ما بين كسور وجروح، جرى نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، فيما نُقلت الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لمعاينة الموقف والوقوف على أسبابه، بينما خيمت أجواء الحزن على القرية التي تحولت أفراحها إلى جنازات، حيث تجمع الأهالي في مشهد مؤثر يودعون فيه ضحاياهم وسط حالة من الصدمة والذهول.

وفي مشهد جنائزي مهيب ودّعت القرية أبناءها الأربعة وسط دموع غزيرة ودعوات بالرحمة.