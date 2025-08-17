قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عائلات المحتجزين الإسرائيليين: الوقت ينفد وإذا لم نستعد أبناءنا الآن فسنفقدهم إلى الأبد
مقتل شخصين وإصابة آخرين في انهيار أرضي بمومباي بسبب الأمطار الغزيرة
أجمل دعاء تقوله الصبح .. يريح بالك ويشرح صدرك
زفة تتحول إلى مأتم.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث مأساوي بالأقصر
ترامب يدعو زعماء أوروبيين للقاء زيلينسكي غدا في البيت الأبيض
لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.. التيك توكر ليلى أحمد تواجه هذه العقوبة
إطلاق أول دبلوم للمعلمين المصريين على أنشطة التعلم الياباني «توكاتسو»
بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية بجميع لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2025
تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟
الصور الأولى لحادث إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
وظائف متاحة في وزارة الكهرباء.. اعرف الشروط والتفاصيل
ألفاظاً خادشة للحياء| تجديد حبس البلوجر أم عدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زفة تتحول إلى مأتم.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث مأساوي بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

خيّم الحزن على أهالي مركز الطود بمحافظة الأقصر بعدما تحولت لحظات السعادة والبهجة بزفة عروس إلى مأساة إنسانية، إثر وقوع حادث أليم أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين من أبناء قرية العديسات قبلي نجع المهيدات. 

الحادث المأساوي وقع أثناء سير الزفة وسط فرحة الأهل والأقارب، قبل أن تتبدل الأجواء فجأة إلى صرخات وبكاء، لتتحول ليلة العمر إلى ليلة دامية، وتستيقظ القرية على فاجعة فقدان أبنائها.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من عادل عبد الجواد عبد الرسول ومصطفى محمود حجاج ونور فراج عطيت الله وفارس حسني محمد، كما أُصيب خمسة آخرون بإصابات متفرقة ما بين كسور وجروح، جرى نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، فيما نُقلت الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لمعاينة الموقف والوقوف على أسبابه، بينما خيمت أجواء الحزن على القرية التي تحولت أفراحها إلى جنازات، حيث تجمع الأهالي في مشهد مؤثر يودعون فيه ضحاياهم وسط حالة من الصدمة والذهول.

وفي مشهد جنائزي مهيب ودّعت القرية أبناءها الأربعة وسط دموع غزيرة ودعوات بالرحمة.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

اللواء مدحت قريطم

مش هتسوق تاني .. مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف مفاجأة عن قواعد المرور

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

تيمور تيمور

زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور

ترشيحاتنا

عمرو دياب - منة عدلي القيعي

يا بخته.. عمرو دياب يفاجئ منة عدلي القيعي في حفلته

انوسة كوتة و زوجها الفنان القدير الراحل محمد رحيم

أنوسة كوتة تكشف أسرارألبوم محمد رحيل الجديد: «جينز» كتبها قبل وفاته |فيديو

الفنانة مشيرة اسماعيل

أنا ممثلة وفنانة ولست راقصة.. مشيرة إسماعيل تكشف أسرار رحلتها الفنية من بيت السحيمي|صور

بالصور

مهرجان القلعة 33.. خالد سليم يعانق وجدان الجمهور على مسرح المحكي

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

طريقة تخزين الأيس كوفي في الفريزر

الايس كوفي
الايس كوفي
الايس كوفي

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تخطف الأنظار على البحر

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد