كسر مفاجئ بخط مياه نادي التجديف بالأقصر.. وشركة المياه: لا انقطاع في الخدمة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر عن حدوث كسر مفاجئ في خط مياه قطر 6 بوصة الخاص بنادي التجديف بمدينة الأقصر، مؤكدة أن الموقف تحت السيطرة ولا توجد أي تأثيرات على انتظام ضخ المياه للمناطق المحيطة.

وفور وقوع الكسر، تحركت فرق الطوارئ التابعة للشركة إلى موقع الحدث بكامل معداتها، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات ومعدات الشفط لسحب كميات المياه المتجمعة على كورنيش النيل، في خطوة تهدف إلى منع إعاقة الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة السياحية.

وأكدت الشركة أن أعمال الإصلاح تجرى على قدم وساق بواسطة الفرق الفنية المتخصصة، التي تباشر حاليًا إعادة الخط إلى كامل طاقته التشغيلية. كما أوضحت أن خطة التدخل شملت سرعة احتواء الموقف ميدانيًا من خلال عزل منطقة الكسر والتحكم في تدفقات المياه، بالتوازي مع سحب التجمعات المائية بشكل متواصل.

وأشارت إلى أن الكسر لم يتسبب في أي انقطاع لخدمة المياه عن المواطنين، لافتة إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالشركة تتابع لحظة بلحظة سير العمل بالتنسيق مع فرق الطوارئ المنتشرة بالموقع لضمان إتمام الإصلاح في أسرع وقت.

وشددت الشركة على استمرار جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي أعطال طارئة في مختلف مناطق المحافظة، مؤكدة أنها تتلقى شكاوى المواطنين وبلاغاتهم على الخط الساخن 125 على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة وحل أي مشكلات قد تطرأ.