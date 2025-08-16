قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يكشف لصدي البلد موقفه من التعاقد مع إبراهيم عادل
في غياب والد محمد صلاح.. الفنان صبحي خليل يشيع جثمان والدته في مسقط رأسه بالغربية
تراجع تاريخي في أسعار السيارات بمصر.. انخفاضات تصل إلى 400 ألف جنيه في يوم
الأهلي يسعى لتجهيز إمام ومروان لمواجهتي المحلة وبيراميدز
وزنه 15 كيلو .. استئصال ورم متشعب من معدة مريض بشبرا الخيمة
تجمعها صلة قرابة بمحمد صلاح.. نجريج تودع والدة الفنان صبحي خليل| بث مباشر
أخبار خدمية متنوعة .. أسعار الذهب والدولار اليوم السبت
وزيرا اتصالات مصر والأردن يشهدان إنزال الكابل البحرى"كورال بريدج" فى طابا
تطبيق لائحة الانضباط وتفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس في العام الدراسي الجديد
عيد ميلاده.. تامر حسني من عامل فى بنزينة إلى النجومية ومواقفه الإنسانية
رسمياً .. منع التدخين بالمدارس في العام الدراسي الجديد "للطلاب والمعلمين"
الفريق أسامة ربيع يوافق على لعب الإسماعيلي على ملعب هيئة قناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كسر مفاجئ بخط مياه نادي التجديف بالأقصر.. وشركة المياه: لا انقطاع في الخدمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر عن حدوث كسر مفاجئ في خط مياه قطر 6 بوصة الخاص بنادي التجديف بمدينة الأقصر، مؤكدة أن الموقف تحت السيطرة ولا توجد أي تأثيرات على انتظام ضخ المياه للمناطق المحيطة.

وفور وقوع الكسر، تحركت فرق الطوارئ التابعة للشركة إلى موقع الحدث بكامل معداتها، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات ومعدات الشفط لسحب كميات المياه المتجمعة على كورنيش النيل، في خطوة تهدف إلى منع إعاقة الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة السياحية.

وأكدت الشركة أن أعمال الإصلاح تجرى على قدم وساق بواسطة الفرق الفنية المتخصصة، التي تباشر حاليًا إعادة الخط إلى كامل طاقته التشغيلية. كما أوضحت أن خطة التدخل شملت سرعة احتواء الموقف ميدانيًا من خلال عزل منطقة الكسر والتحكم في تدفقات المياه، بالتوازي مع سحب التجمعات المائية بشكل متواصل.

وأشارت إلى أن الكسر لم يتسبب في أي انقطاع لخدمة المياه عن المواطنين، لافتة إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالشركة تتابع لحظة بلحظة سير العمل بالتنسيق مع فرق الطوارئ المنتشرة بالموقع لضمان إتمام الإصلاح في أسرع وقت.

وشددت الشركة على استمرار جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي أعطال طارئة في مختلف مناطق المحافظة، مؤكدة أنها تتلقى شكاوى المواطنين وبلاغاتهم على الخط الساخن 125 على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة وحل أي مشكلات قد تطرأ.

الاقصر اخبار الاقصر مياة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يقدم اعتذرا للجهاز الفني بالأهلي.. ما السبب؟

الغندور

خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي بعد هزيمة فاركو .. ماذا قال؟

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 16 أغسطس 2025

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

تسلا

منع رجل من قيادة سيارة تسلا.. ما السبب؟

أحدث السيارات الرياضية

أحدث 5 سيارات SUV انطلقت في السوق المصري .. بالأسعار

إم جي 5 موديل 2025

نزول أسعار المستعمل.. إم جي 5 موديل 2025 كسر زيرو

بالصور

عيد ميلاده.. تامر حسني من عامل فى بنزينة إلى النجومية ومواقفه الإنسانية

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

مرسيدس تحذر من انهيار الاقتصاد الأوروبي بسبب السيارات الكهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

استعدادا لامتحانات الدور الثاني..أزهر الشرقية يعقد اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فستان لافت.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

فيديو

شهد رمزى

تزوجت من أحمد فهمي | من هي شهد رمزي بعد اطلاق برومو "أصل الجمال"؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد