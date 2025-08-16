انطلاق 33 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 650 سائحا

شهدت سماء محافظة الأقصر صباح اليوم انطلاق 33 رحلة بالون طائر حملت على متنها نحو 650 سائح من مختلف الجنسيات، في مشهد ساحر يعكس حالة الانتعاش السياحي التي تعيشها المحافظة خلال موسم الصيف الحالي

وانطلقت الرحلات في توقيت مثالي مع شروق الشمس وسط أجواء آمنة تمامًا وإجراءات تنظيمية مشددة من شركات الطيران المدني، حيث استمتع السياح بمنظر المعابد والمقابر والحقول الخضراء من ارتفاعات شاهقة تعكس سحر الأقصر الفريد كأكبر متحف مفتوح في العالم

وتعد الأقصر من أبرز المدن العالمية التي تنظم رحلات البالون الطائر بشكل يومي، لما تتمتع به من مناخ مستقر وطبيعة أثرية نادرة تجعل من تجربة التحليق فوقها واحدة من أروع الأنشطة السياحية في مصر والعالم

وأكد مسؤولو شركات البالون أن إقبال السياح ما زال في تصاعد مستمر، وسط إشادة من الزائرين بروعة التجربة والتنظيم الجيد ومستوى الأمان الذي يضمن للركاب رحلة ممتعة وآمنة