قوافل طبية بالقرنة لدعم التوعية بالصحة الإنجابية لسيدات الأقصر

واصلت مبادرة صحتك تهمنا تقديم خدماتها الصحية والتوعوية لسيدات مركز ومدينة القرنة بمحافظة الأقصر، من خلال تنظيم قافلتين طبيتين مجانيتين بالتعاون بين وحدة السكان الفرعية ومديرية الشؤون الصحية والإدارة الصحية بالقرنة.

القافلة الأولى أقيمت بالوحدة الصحية بقرية البعيرات واستفاد منها 51 سيدة، بينما شهدت القافلة الثانية بالوحدة الصحية بقرية نجع البركة استفادة 20 سيدة. وشملت القوافل فحوصات طبية مجانية وندوات تثقيفية عن الصحة الإنجابية وأهمية تنظيم الأسرة.

نُفذت القوافل برعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبمتابعة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة، التي تقدم الدعم الفني وتتابع المبادرات بالتنسيق مع الشركاء المحليين.

كما جرت الفعاليات برعاية الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وإشراف مصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة، ورشا شعبان مدير عام وحدة السكان بالمحافظة، وهبة رمضان منسق المسؤولية المجتمعية، ضمن خطة وحدة السكان لرصد احتياجات المواطنين وتنفيذ المبادرات الميدانية لتعزيز الصحة العامة.

وشارك في القوافل النوبي الحجاجي نائب رئيس مركز ومدينة القرنة، وعبد السلام الشاطر سكرتير عام المركز، ويوسف إبراهيم أحمد مدير وحدة السكان الفرعية بالقرنة. وترأست القافلة الأولى الدكتورة فاطمة بكري برعي، فيما قادت الدكتورة رشا حسن القافلة الثانية، بمشاركة الدكتور أحمد وهيب يوسف مدير الإدارة الصحية بالقرنة، ومصطفى عبد العاطي رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بالضبعية ومنسق وحدة السكان، وشيماء جابر أبو العباس منسق الإدارة الصحية ومدير الرائدات الريفيات بإدارة القرنة الصحية.

وتؤكد وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية وفعاليات التوعية، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم.