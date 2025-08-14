قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية في رسائل حاسمة: تدريب 5000 شرطي فلسطيني.. والمزايدة على دورنا إفلاس
عيب أوي تقولوا بنحبك يا هدى | انفعال نجم الأهلي بسبب زوجة زيزو
توقعوها السبت الجاي | بيان عاجل من الأرصاد
معجبة تحتضن محمد رمضان وتقبل يده في نيويورك | شاهد
يونيسف: 13 ألف طفل بغزة دخلوا في دائرة سوء التغذية الحاد خلال يوليو الماضي
مريض عمره 105 أعوام .. تفاصيل عملية جراحية دقيقة ونادرة بمستشفى العجوزة
البيت الأبيض: ترامب لا يريد فرض عقوبات جديدة ضد روسيا .. وأولويته الدبلوماسية
إنقاذ مولود عمره 3 أيام بمستشفى الأطفال التخصصي بالبحيرة
طليقها وراء الجريمة .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف طفل من والدته بالقليوبية
البيت الأبيض: عقد مؤتمر صحفي بين ترامب وبوتين بعد انتهاء قمة ألاسكا
فتح: الحكومة الإسرائيلية شرعت في تنفيذ مخطط تصفية القضية الفلسطينية
أبو مازن: نؤكد ضرورة تولي فلسطين مسئولياتها المدنية والأمنية كاملة في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

" مراكب رزق".. تسليم 21 مركب صيد لأهالي قرية النمسا بالأقصر

تسليم 21 مركب صيد بالاقصر
تسليم 21 مركب صيد بالاقصر
شمس يونس

في مشهد إنساني وتنموي يفتح أبواب الأمل أمام العشرات من أسر الصيادين بمحافظة الأقصر
شهدت قرية النمسا التابعة لمركز إسنا اليوم الخميس احتفالية كبرى نظمتها مؤسسة صناع الخير للتنمية – عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي – بالشراكة مع البنك المصري لتنمية الصادرات EBank لتسليم 21 مركب صيد حديث لصغار الصيادين ضمن مبادرة "مراكب رزق" التي تهدف إلى تمكين الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير مصدر دخل كريم ومستدام لهم .

حضر الاحتفالية الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر وعلى الصادق رئيس مدينة اسنا ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة وهاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير والدكتور محمد عبدالجليل نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة وغادة أنيس رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية بالبنك المصري لتنمية الصادرات وسط أجواء من البهجة والأمل التي عمت الصيادين وأسرهم.

وأكد هاني عبدالفتاح أن تسليم هذه المراكب يمثل حلقة جديدة في سلسلة من التدخلات التنموية المتكاملة التي تنفذها المؤسسة تحت مظلة التحالف الوطني بهدف تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا موضحًا أن الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي تجسد على أرض الواقع مبادئ التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار عبدالفتاح إلى أن مبادرة "مراكب رزق" تقدم نموذجًا عمليًا لتمكين الفئات المستهدفة عبر تزويدها بأدوات الإنتاج اللازمة مما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية ويعزز من قدرات الصيادين على مواجهة التحديات الاقتصادية.

من جانبها أعربت غادة أنيس عن تقديرها لجهود مؤسسة صناع الخير في إنجاح المبادرة مؤكدة أن هذا المشروع يعد باكورة التعاون بين الجانبين ولن يكون الأخير حيث يخطط البنك لتنفيذ المزيد من المشروعات والمبادرات التنموية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر في مختلف المحافظات.

وفور استلامه المركب الجديد أعرب الصياد فضل أحمد عن فرحته الكبيرة قائلاً إن هذه المراكب ستغير حياة الصيادين للأفضل وستفتح أمامهم آفاقًا جديدة للعمل والإنتاج مما يعود بالنفع على أسرهم وعلى القرية بأكملها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية التحالف الوطني للعمل الأهلي التي تركز على توفير مشروعات صغيرة مستدامة تضمن دخلاً ثابتًا للأسر المستفيدة وتدعم الاقتصاد المحلي على ضفاف النيل في صعيد مصر.

https://youtube.com/shorts/fNDj1HVaHS4

الاقصر اخبار الاقصر محافظ الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

ترشيحاتنا

حزب صوت الشعب

"صوت الشعب" يدين تصريحات الاحتلال حول "إسرائيل الكبرى" ومخططات الاستيطان

النائب جلال القادري، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية

نائب: إسرائيل الكبرى وهم في رأس نتنياهو.. ومصر عصية على أحلامه

النائب عمرو سعد الشلمة، عضو مجلس الشيوخ

نائب: مصر درع الأمة الحصين.. و"إسرائيل الكبرى" حلم مريض ستسحقه إرادة الشعوب

بالصور

اعتدال الطقس بعد24 ساعة.. الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة

موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة

أحدث أعمال التطوير داخل حديقة الحيوان بالجيزة قبل الافتتاح | شاهد

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

المولد النبوي ٢٠٢٥
المولد النبوي ٢٠٢٥
المولد النبوي ٢٠٢٥

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد