" مراكب رزق".. تسليم 21 مركب صيد لأهالي قرية النمسا بالأقصر

في مشهد إنساني وتنموي يفتح أبواب الأمل أمام العشرات من أسر الصيادين بمحافظة الأقصر

شهدت قرية النمسا التابعة لمركز إسنا اليوم الخميس احتفالية كبرى نظمتها مؤسسة صناع الخير للتنمية – عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي – بالشراكة مع البنك المصري لتنمية الصادرات EBank لتسليم 21 مركب صيد حديث لصغار الصيادين ضمن مبادرة "مراكب رزق" التي تهدف إلى تمكين الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير مصدر دخل كريم ومستدام لهم .

حضر الاحتفالية الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر وعلى الصادق رئيس مدينة اسنا ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة وهاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير والدكتور محمد عبدالجليل نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة وغادة أنيس رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية بالبنك المصري لتنمية الصادرات وسط أجواء من البهجة والأمل التي عمت الصيادين وأسرهم.

وأكد هاني عبدالفتاح أن تسليم هذه المراكب يمثل حلقة جديدة في سلسلة من التدخلات التنموية المتكاملة التي تنفذها المؤسسة تحت مظلة التحالف الوطني بهدف تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا موضحًا أن الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي تجسد على أرض الواقع مبادئ التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار عبدالفتاح إلى أن مبادرة "مراكب رزق" تقدم نموذجًا عمليًا لتمكين الفئات المستهدفة عبر تزويدها بأدوات الإنتاج اللازمة مما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية ويعزز من قدرات الصيادين على مواجهة التحديات الاقتصادية.

من جانبها أعربت غادة أنيس عن تقديرها لجهود مؤسسة صناع الخير في إنجاح المبادرة مؤكدة أن هذا المشروع يعد باكورة التعاون بين الجانبين ولن يكون الأخير حيث يخطط البنك لتنفيذ المزيد من المشروعات والمبادرات التنموية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر في مختلف المحافظات.

وفور استلامه المركب الجديد أعرب الصياد فضل أحمد عن فرحته الكبيرة قائلاً إن هذه المراكب ستغير حياة الصيادين للأفضل وستفتح أمامهم آفاقًا جديدة للعمل والإنتاج مما يعود بالنفع على أسرهم وعلى القرية بأكملها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية التحالف الوطني للعمل الأهلي التي تركز على توفير مشروعات صغيرة مستدامة تضمن دخلاً ثابتًا للأسر المستفيدة وتدعم الاقتصاد المحلي على ضفاف النيل في صعيد مصر.

https://youtube.com/shorts/fNDj1HVaHS4