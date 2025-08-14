مبادرة "من حقنا نعيش" تنظم ندوة توعوية بمركز شباب الرياينة بالأقصر

تواصل لجنة التنسيق والمتابعة بوحدة السكان بمركز أرمنت جنوب الأقصر أنشطتها ضمن مبادرة "من حقنا نعيش".

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لحل القضية السكانية وتسريع الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية

ونظّم فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد الدمرداش، منسق الأوقاف بوحدة السكان بأرمنت، ندوة توعوية بمركز شباب الرياينة، تناول خلالها أهمية الرياضة في بناء جسم الإنسان ودورها في تنمية القدرات، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف". كما حذر من مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال والشباب، ودعا للاستمرار في حفظ القرآن الكريم لنيل البركة ورضا الله.

شهدت الندوة حضور عدد من الأطفال، ومديرة مركز شباب الرياينة، ضمن خطة وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر بقيادة رشا شعبان رئيس الوحدة، وبمشاركة هبة رمضان منسق المسئولية المجتمعية، وفاطمة أحمد عبد الفتاح مقرر وحدة السكان الفرعية بأرمنت، بهدف تعزيز التفاعل المجتمعي والمشاركة في الفعاليات الدينية والاجتماعية.

