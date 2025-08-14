قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 14 أغسطس 2025|فيديو
قرار عاجل ضد سيدتين أجنبيتين تقودان شبكة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة
هيئة الدواء المصرية تعزز شراكتها مع ناميبيا لتطوير قطاع الأدوية.. و«الغمراوي» يؤكد: ملتزمون بالريادة
عمر الشقي بقي ..كمال أبو رية لـ "سائق كبير السن اصطدم به" : المسامح كريم
مصادر عبرية : إرسال 100 ألف أمر استدعاء لعملية احتلال غزة
«فيتش» : تقدم ملحوظ بشأن إنجازات مصر في صناعة الأدوية والمؤشرات الصحية
أول تعليق من إيران على تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى
بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه .. غدا صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أغسطس
علي جمعة: الخطر الحقيقي يكمن في التلاعب بالألفاظ لا في انتشار الذنوب فقط
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 |فيديو
ليبرمان: هدف حكومة نتنياهو ليس احتلال غزة بل السيطرة على الجيش
سيولة مرورية في شوراع القاهرة والجيزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مبادرة "من حقنا نعيش" تنظم ندوة توعوية بمركز شباب الرياينة بالأقصر

ندوة ارمنت
ندوة ارمنت
شمس يونس

 تواصل لجنة التنسيق والمتابعة بوحدة السكان بمركز أرمنت جنوب الأقصر  أنشطتها ضمن مبادرة "من حقنا نعيش".

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لحل القضية السكانية وتسريع الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية

ونظّم فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد الدمرداش، منسق الأوقاف بوحدة السكان بأرمنت، ندوة توعوية بمركز شباب الرياينة، تناول خلالها أهمية الرياضة في بناء جسم الإنسان ودورها في تنمية القدرات، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف". كما حذر من مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال والشباب، ودعا للاستمرار في حفظ القرآن الكريم لنيل البركة ورضا الله.

شهدت الندوة حضور عدد من الأطفال، ومديرة مركز شباب الرياينة، ضمن خطة وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر بقيادة رشا شعبان رئيس الوحدة، وبمشاركة هبة رمضان منسق المسئولية المجتمعية، وفاطمة أحمد عبد الفتاح مقرر وحدة السكان الفرعية بأرمنت، بهدف تعزيز التفاعل المجتمعي والمشاركة في الفعاليات الدينية والاجتماعية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض معالي وزير التنمية المحلية ، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، وبتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية ، ود.هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ، وإشراف وكيل اول وزارة سكرتير عام محافظة الاقصر  أحمد وزيرى ، وتنفيذ ومتابعة العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت .

الاقصر اخبار الاقصر محافظ الاقصر

