إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن الأونروا
مدبولي: التأمين الشامل يضمن حصول المواطن على الخدمة من مستشفيات الدولة والقطاع الخاص
مدبولي :مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان
سرقة وضرب وتحرش.. هل فرح كروان مشاكل حقيقي أم تريند؟
بدء محاكمة رمضان صبحي فى قضية التزوير وسط إجراءات أمنية مشددة
فصول ومدارس جديدة .. إنجازات ملموسة في مجال إنشاء وتطوير المباني المدرسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

متحف البيت السيوى يشهد إقبالا كبيرا من الزوار

الإقبال على المتحف السيوى
الإقبال على المتحف السيوى
ايمن محمود

يشهد متحف البيت السيوى إقبالا متزايدا من الزوار من الجنسيات المختلفة. 

حيث يحرص الزوار على زيارة المتحف للتعرف على العمارة السيوية التقليدية حيث عمارة الملح والطين .

واكد محمد عمران جيرى المشرف بمتحف البيت السيوى إن المتحف تم افتتاحه للجمهور في ديسمبر 1990وهو مبنى بمنحة من الحكومة الكندية ويدار من خلال لجنة الحفاظ على التراث. 

ويضم المقتنيات في البيوت السيوية مثل ملابس العروس ، والحلى الفضية ، وأدوات المزارع ، وأدوات الفخار .

فعند زيارة الزوار للمتحف يتم التعريف بالمقتنيات والعادات والتقاليد بسيوة .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق وفي إطار استمرار استراتيجية قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لرفع الوعي لمختلف القضايا المجتمعية التي تهم المواطن والمجتمع برعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات و بتوجيهات الدكتور أحمد يحي رئيس قطاع الإعلام الداخلي نظم مركز اعلام سيوة  بمدرسة السلام للتعليم الأساسي ندوة توعوية ضمن حملة واجبنا حمايتهم بعنوان ( حماية الأطفال ضد التحرش واجب مجتمعي ) حيث افتتح اللقاء  محمد محمود مدير المركز و الذي رحب  بالحضور ثم تحدث الشيخ ادريس السنوسي( امام و خطيب مسجد السوق )حول مفهوم التحرش بأنواعه المختلفه سواء اللفظي او الجسدي ، كما وضح أهمية إبلاغ الاباء و إدارة المدرسة عن أي تجاوزات تحدث للطلاب دون أي خوف و كيفية التصرف في حالة التعرض لأي نوع من التحرش .

كما اوضح ان جسم الطفل ملك له و ليس لاحد ان يلمسه بأي طريقه كما شدد على عدم المزاح بين الأطفال باللمس بالأيدي. ثم تحدث  بسيوني عبدالعزيز( كبير الأخصائيين الاجتماعيين بادارة سيوة التعليمية ) في ذات الموضوع ثم تحدث عن مفهوم التنمر وخطورته وأشكاله.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح سيوة

