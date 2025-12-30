متحف البيت السيوى يشهد إقبالا كبيرا من الزوار

يشهد متحف البيت السيوى إقبالا متزايدا من الزوار من الجنسيات المختلفة.

حيث يحرص الزوار على زيارة المتحف للتعرف على العمارة السيوية التقليدية حيث عمارة الملح والطين .

واكد محمد عمران جيرى المشرف بمتحف البيت السيوى إن المتحف تم افتتاحه للجمهور في ديسمبر 1990وهو مبنى بمنحة من الحكومة الكندية ويدار من خلال لجنة الحفاظ على التراث.

ويضم المقتنيات في البيوت السيوية مثل ملابس العروس ، والحلى الفضية ، وأدوات المزارع ، وأدوات الفخار .

فعند زيارة الزوار للمتحف يتم التعريف بالمقتنيات والعادات والتقاليد بسيوة .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق وفي إطار استمرار استراتيجية قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لرفع الوعي لمختلف القضايا المجتمعية التي تهم المواطن والمجتمع برعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات و بتوجيهات الدكتور أحمد يحي رئيس قطاع الإعلام الداخلي نظم مركز اعلام سيوة بمدرسة السلام للتعليم الأساسي ندوة توعوية ضمن حملة واجبنا حمايتهم بعنوان ( حماية الأطفال ضد التحرش واجب مجتمعي ) حيث افتتح اللقاء محمد محمود مدير المركز و الذي رحب بالحضور ثم تحدث الشيخ ادريس السنوسي( امام و خطيب مسجد السوق )حول مفهوم التحرش بأنواعه المختلفه سواء اللفظي او الجسدي ، كما وضح أهمية إبلاغ الاباء و إدارة المدرسة عن أي تجاوزات تحدث للطلاب دون أي خوف و كيفية التصرف في حالة التعرض لأي نوع من التحرش .

كما اوضح ان جسم الطفل ملك له و ليس لاحد ان يلمسه بأي طريقه كما شدد على عدم المزاح بين الأطفال باللمس بالأيدي. ثم تحدث بسيوني عبدالعزيز( كبير الأخصائيين الاجتماعيين بادارة سيوة التعليمية ) في ذات الموضوع ثم تحدث عن مفهوم التنمر وخطورته وأشكاله.