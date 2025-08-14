حركة تغييرات بالمحليات.. اللواء عبد الله عاشور سكرتيرًا عامًا لـ الأقصر

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قرارًا بتعيين اللواء عبد الله عاشور حسن سكرتيرًا عامًا لمحافظة الأقصر، وذلك ضمن حركة التنقلات الأخيرة التي شملت عددًا من القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية.

ويأتي اللواء عبد الله عاشور إلى منصبه الجديد بعد أن شغل منصب سكرتير عام مساعد لمحافظة دمياط، وقبلها سكرتير عام مساعد لمحافظة الدقهلية، كما تولى في وقت سابق رئاسة مدينة أرمنت بمحافظة الأقصر

في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتجديد الدماء ودعم القيادات التنفيذية بالمحافظات، أكدت الوزيرة أن الحركة تستهدف الدفع بكفاءات قادرة على تطوير الأداء المحلي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ خطط التنمية المستدامة بكفاءة عالية

ويُعد اللواء عبد الله عاشور من الكفاءات التي أثبتت جدارتها في مواقع العمل المختلفة، حيث تميز بقدراته في التخطيط والإشراف على تنفيذ المشروعات ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية، وهو ما يعكس توجه الوزارة نحو اختيار عناصر قيادية قادرة على إحداث نقلة نوعية في الأداء المحلي

