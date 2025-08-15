توقف رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب موجة الحر الشديدة

في مشهد نادر الحدوث خلال الموسم السياحي، توقفت صباح اليوم جميع رحلات البالون الطائر في سماء الأقصر عقب تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك التزامًا بإجراءات السلامة التي تضع حياة الركاب في المقام الأول.

وجاء القرار بعد متابعة دقيقة لظروف الطقس، حيث أوضح المسؤولون أن تجاوز الحرارة للحد المسموح به قد يشكل خطورة على مسار الرحلات الجوية للبالون، ما استدعى إلغاء الإقلاع بشكل كامل حتى عودة الأجواء إلى معدلها الطبيعي.

ويحظى البالون الطائر في الأقصر بشهرة عالمية، إذ يتيح للسائحين فرصة مشاهدة المعابد والحقول والنيل من منظور استثنائي، لكن الأولوية تظل دومًا لسلامة الزوار والعاملين، خاصة في ظل التقلبات الجوية الحادة.

جدير بالذكر أن الأقصر شهدت اليوم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة لتتصدر المشهد كأكثر المناطق سخونة، ما جعلها تسجل رقمًا قياسيًا أثر بشكل مباشر على توقف واحد من أبرز أنشطتها السياحية.