قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إضراب المضيفين بمطارات كندا يهدد بإلغاء 500 رحلة وتعطيل 100ألف مسافر
شاومينج يزعم نشر صور من امتحان عربي الدور الثاني للثانوية العامة ..والتعليم تتتبعها للتحقق
ابراهيم فايق: محمد صلاح أصبح رابع لاعب يسجل 187 هدفا في تاريخ البريميرليج
استقرار الذهب اليوم السبت 16 أغسطس.. عيار 21 مفاجأة
انكسار موجة الطقس الحار .. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين
مظاهرات ضخمة لذوي الأسرى الإسرائيليين ضد نتنياهو اليوم
عودة الإمبراطورية في زمن رجل الصفقات ترامب والقيصر بوتين| تحليل إخباري
القوطة جننت المزارعين| الفلاحين: فدان الطماطم يخسر 100 ألف جنيه
ضلمة فى عز الضهر .. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم بهذا الموعد
منار غانم: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ونشاط للرياح يُلطّف الطقس ليلاً
أسعار الذهب اليوم في مصر
شاومينج لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة :صور امتحانك والمدرسين جاهزين بالحل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ثقافة الأقصر تناقش قيم المشاركة المجتمعية وصنع القرار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية و ثقافية ضمن أجندة فاعليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان ، في إطار برامج وزارة الثقافة لنشر الوعى بالمحافظات.

في إطار اهتمامنا بالمواهب وتنميتها قدم المركز الحضري ورشة اكتشاف مواهب من رواد المركز نفذتها مروة عوض الله، و أقيمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة فنون تشكيلية ارسم ولون بمشاركة رواد المكتبة

 و نظم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان " قيم المشاركة المجتمعية" ألقاها أحمد محمود موضحا المشاركة المجتمعية لها قيم ومبادئ أساسية، من أهمها: التفاعل، والمواطنة، والمساءلة، والتعاون، والشفافية، والشمولية، والاستدامة تهدف المشاركة المجتمعية إلى إشراك جميع أفراد المجتمع في صنع القرار، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، نظم قصر ثقافة حسن فتحي أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين بعنوان "شنطة سفر"

و أعد قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية بعنوان "ألوان الحياة" تدريب صفاء حسن اخصائي فنون تشكيلية بالقصر،و أعد قصر ثقافة الطفل بجمعية البر والتقوى ورشة فنون تشكيلية تدريب أميرة حمودة

 كما قدم القصر ورشة حكي عن "برج ايفل" تأليف حازم هاشم سردتها سوزان سليم، و أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي قصة بعنوان "الطائر المظلوم" تأليف محمد صديق المنشاوي سردتها إيمان محمود

 و أعد قصر ثقافة حاجر العديسات  يوم ثقافي متنوع يتضمن فقرات ترفيهية للأطفال مسابقه ثقافية اكتشاف مواهب ورشة رسم وابتكارات بورق الفوم

 وأقيمت مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة بعنوان "دور الطفل في المجتمع "ألقاها أحمد محمد علي مشيرا إلى الطفل ليس ملكية للوالدين، وحقوق الطفل و دور الطفل في الأسرة.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر ثقافه الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

الواقعة

احتجز شاب واعتدي عليه.. القبض على التيك توكر علاء الساحر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

محمد هاني

أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو

البنك المركزي

بعد 13 يوما.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك لحكام أجانب

ترشيحاتنا

محافظ البحر الأحمر

اغلاق 4 عيادات طبية غير مرخّصة داخل فنادق سياحية بالبحر الأحمر

الاستعداد للعام الدراسي الجديد

أهالي عزبة الصباح ببني مزار يناشدون بإحلال وتجديد مدرسة القرية

جهود متنوعة

أخبار أسوان| عودة للتيار الكهربائى بإدفو.. وتكليف المسئولين بتلبية المطالب الجماهيرية

بالصور

كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

وداعًا تسلا وBYD.. فورد تكشف عن أرخص سيارة كهربائية

فورد
فورد
فورد

دعوى قضائية عالمية تتهم هوندا بعيوب خطيرة في محركاتها

محركات هوندا
محركات هوندا
محركات هوندا

بعد ظهورها الجديد .. 10 صور تخطف الأنظار لهيدي كرم

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

فيديو

مواقف الفنانين

​من راغب علامة لـ تامر حسني.. مواقف محرجة تُلاحق نجوم الغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد