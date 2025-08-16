ثقافة الأقصر تناقش قيم المشاركة المجتمعية وصنع القرار

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية و ثقافية ضمن أجندة فاعليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان ، في إطار برامج وزارة الثقافة لنشر الوعى بالمحافظات.

في إطار اهتمامنا بالمواهب وتنميتها قدم المركز الحضري ورشة اكتشاف مواهب من رواد المركز نفذتها مروة عوض الله، و أقيمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة فنون تشكيلية ارسم ولون بمشاركة رواد المكتبة

و نظم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان " قيم المشاركة المجتمعية" ألقاها أحمد محمود موضحا المشاركة المجتمعية لها قيم ومبادئ أساسية، من أهمها: التفاعل، والمواطنة، والمساءلة، والتعاون، والشفافية، والشمولية، والاستدامة تهدف المشاركة المجتمعية إلى إشراك جميع أفراد المجتمع في صنع القرار، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، نظم قصر ثقافة حسن فتحي أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين بعنوان "شنطة سفر"

و أعد قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية بعنوان "ألوان الحياة" تدريب صفاء حسن اخصائي فنون تشكيلية بالقصر،و أعد قصر ثقافة الطفل بجمعية البر والتقوى ورشة فنون تشكيلية تدريب أميرة حمودة

كما قدم القصر ورشة حكي عن "برج ايفل" تأليف حازم هاشم سردتها سوزان سليم، و أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي قصة بعنوان "الطائر المظلوم" تأليف محمد صديق المنشاوي سردتها إيمان محمود

و أعد قصر ثقافة حاجر العديسات يوم ثقافي متنوع يتضمن فقرات ترفيهية للأطفال مسابقه ثقافية اكتشاف مواهب ورشة رسم وابتكارات بورق الفوم

وأقيمت مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة بعنوان "دور الطفل في المجتمع "ألقاها أحمد محمد علي مشيرا إلى الطفل ليس ملكية للوالدين، وحقوق الطفل و دور الطفل في الأسرة.