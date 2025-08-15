مدرب دورتموند: كأس ألمانيا أقصر طريق للفوز بلقب

قال نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، إن كأس ألمانيا هو أقصر طريق للفوز بلقب، وذلك قبل مواجهة روت فايس إيسن – الناشط في دوري الدرجة الثانية – المقرر إقامتها الاثنين المقبل.

ويبدأ دورتموند الموسم المحلي بمباراة الدور الأول يوم الاثنين، بينما خاض منافسه مباراتين في دوري الدرجة الثالثة.

وقال كوفاتش في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "نريد التأهل، نلعب ضد نادٍ من الدرجة الثالثة، خارج أرضنا، في أجواء رائعة، علينا العمل بجد، لكن لدينا أهداف واضحة للتأهل، أقصر طريق للفوز باللقب هو كأس ألمانيا".

وسيشارك دورتموند أيضًا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد أن احتل المركز الرابع الموسم الماضي، وينطلق موسم الدوري الألماني الأسبوع المقبل بمواجهة دورتموند مع سانت باولي بعد ثمانية أيام.

وقال مدرب إيسن، خصمهم في الكأس: "من الأفضل دائمًا خوض مباراتين تنافسيتين، نحن الآن في أسبوعنا التدريبي الثالث، لا أقول إننا لا نملك أفضلية، بل على العكس تمامًا، لكنهم لعبوا بالفعل 90 دقيقة متتالية".

اختصر دورتموند، بقيادة كوفاتش، فترة استعداداته هذا الموسم بعد وصوله إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة في يوليو.

وأضاف كوفاتش: "كنا نتمنى أسبوعين إضافيين من التحضير، نحن سعداء بالمشاركة في كأس العالم للأندية، ولا توجد أي أعذار، ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا".

واختتم: "إنه فريق من الدرجة الثالثة، لكنه فريق محترف، سنأخذهم على محمل الجد، وعندها ستكون لدينا فرصة للتأهل، إذا اعتقدنا أن التأهل سيأتي من تلقاء نفسه، فقد تكون مباراة صعبة للغاية".