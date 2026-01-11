قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخط الأخضر الثالث يقلص زمن تقاطر القطارات لتحسين تجربة الركاب وتقليل ساعات الانتظار
مصر والمغرب.. مهمة عربية نحو نهائي أمم أفريقيا
ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط
الترجي التونسي يواصل دعم صفوفه بلاعب جديد
النائب ياسر عرفات: تمثيل المواطن أولوية والعمل الجماعي أساس نجاح البرلمان
وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة
صلاح فوزي: التعاون المرن بين السلطات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة البرلمان
المالية: 600 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب دون أعباء جديدة
وفد بريطاني يزور مستشفى العريش العام برفقة محافظ شمال سيناء
بعد افتتاح متحف فاروق حسني.. أحمد موسى: احتفال مشرف وحضور ثقافي رفيع
بين رغبة صلاح في الثأر وطموح ماني بالفوز.. قمة مصر والسنغال تخطف الأضواء من ملاعب أوروبا
عاوزين معارضة.. أحمد موسى: اللجان البرلمانية مهامها جسيمة وليست كعكة يتم تقسيمها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنفيذ حملة تفتيشية على منشأتين سياحيتين بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفّذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية مكثفة على عدد (2) منشأة سياحية بنطاق حي شمال، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير السياحية والصحية والبيئية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويحافظ على مكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي.

وجاءت الحملة من خلال لجنة متخصصة للمرور الميداني على المنشآت السياحية، حيث تم الوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية والبيئية المعتمدة، ورصد أية ملاحظات أو مخالفات قد تؤثر على سلامة النزلاء أو العاملين.

وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من الملاحظات المتعلقة بسلامة الغذاء، من بينها عدم اتباع اشتراطات التخزين الجيد، وعدم نظافة ماكينة تصنيع الثلج بالمطبخ الرئيسي، بالإضافة إلى عدم التزام بعض العاملين بالضوابط والاشتراطات الصحية داخل أحد الفنادق، إلى جانب ملاحظات أخرى تم إثباتها في محاضر رسمية.

وفيما يخص اشتراطات السلامة والصحة المهنية، رصدت اللجنة عدة مخالفات، أبرزها عدم توفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين، وعدم تدريبهم على الاستخدام السليم لها، فضلًا عن ضرورة إزالة المخلفات القابلة للاشتعال من منطقة الاستقبال حفاظًا على سلامة المنشأة وروادها.

ومن جانبه، أفاد ممثل الطب البيطري بسلامة اللحوم والدواجن والأسماك المعروضة داخل المنشآت محل التفتيش، ومطابقتها للاشتراطات الصحية وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

كما وجهت إدارة البيئة بضرورة صيانة الحاويات بأحد الفندقين، وتجهيز غرفة مخصصة لحفظ المخلفات الخطرة، مع التأكيد على استيفاء الموافقات البيئية اللازمة وفقًا للضوابط المعمول بها.

وشاركت في الحملة لجنة ضمت ممثلين عن هيئة سلامة الغذاء، والطب البيطري، والبيئة، وإدارة الإيرادات بحي شمال، والسلامة والصحة المهنية، ومكتب العمل، وذلك تحت إشراف المشرف العام على اللجان ومدير إدارة البيئة بالمدينة.

وأكد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، على استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومكثف على المنشآت السياحية، لضمان تقديم خدمات تليق بزوار المدينة، والحفاظ على سمعة الغردقة ومكانتها كأحد أبرز المقاصد السياحية على المستويين الإقليمي والعالمي.

الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر الوحدة المحلية مقصد سياحي عالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

المزيد