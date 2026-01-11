تنفيذ حملة تفتيشية على منشأتين سياحيتين بالغردقة

نفّذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية مكثفة على عدد (2) منشأة سياحية بنطاق حي شمال، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير السياحية والصحية والبيئية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويحافظ على مكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي.

وجاءت الحملة من خلال لجنة متخصصة للمرور الميداني على المنشآت السياحية، حيث تم الوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية والبيئية المعتمدة، ورصد أية ملاحظات أو مخالفات قد تؤثر على سلامة النزلاء أو العاملين.

وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من الملاحظات المتعلقة بسلامة الغذاء، من بينها عدم اتباع اشتراطات التخزين الجيد، وعدم نظافة ماكينة تصنيع الثلج بالمطبخ الرئيسي، بالإضافة إلى عدم التزام بعض العاملين بالضوابط والاشتراطات الصحية داخل أحد الفنادق، إلى جانب ملاحظات أخرى تم إثباتها في محاضر رسمية.

وفيما يخص اشتراطات السلامة والصحة المهنية، رصدت اللجنة عدة مخالفات، أبرزها عدم توفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين، وعدم تدريبهم على الاستخدام السليم لها، فضلًا عن ضرورة إزالة المخلفات القابلة للاشتعال من منطقة الاستقبال حفاظًا على سلامة المنشأة وروادها.

ومن جانبه، أفاد ممثل الطب البيطري بسلامة اللحوم والدواجن والأسماك المعروضة داخل المنشآت محل التفتيش، ومطابقتها للاشتراطات الصحية وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

كما وجهت إدارة البيئة بضرورة صيانة الحاويات بأحد الفندقين، وتجهيز غرفة مخصصة لحفظ المخلفات الخطرة، مع التأكيد على استيفاء الموافقات البيئية اللازمة وفقًا للضوابط المعمول بها.

وشاركت في الحملة لجنة ضمت ممثلين عن هيئة سلامة الغذاء، والطب البيطري، والبيئة، وإدارة الإيرادات بحي شمال، والسلامة والصحة المهنية، ومكتب العمل، وذلك تحت إشراف المشرف العام على اللجان ومدير إدارة البيئة بالمدينة.

وأكد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، على استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومكثف على المنشآت السياحية، لضمان تقديم خدمات تليق بزوار المدينة، والحفاظ على سمعة الغردقة ومكانتها كأحد أبرز المقاصد السياحية على المستويين الإقليمي والعالمي.