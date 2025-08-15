غدا.. بدء الحملة القومية للتحصين ضد الحمي القلاعية بالأقصر

أعلن الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، انطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمي SAT1 بجميع قرى ومراكز المحافظة، ابتداءً من غد السبت.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، أنه وفقاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة وتحت رعاية محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، سيتم تنفيذ الحملة القومية والتي تستمر حتى تحصين جميع الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد ضد العترة SAT1 من فيروس الحمى القلاعية، حتى تحصين جميع الثروة الحيوانية بالمحافظة ، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية على مستوى مراكز المحافظة والتي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية ، مشيراً إلى أنه لضمان تحقيق الأهداف المرجوة لنجاح الحملة تم التوجيه للإدارات البيطرية بالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن.

وأضاف "لطفي"، أن الحملة تستهدف تحصين ٧٨٧٧٥ رأس من الحيوانات المختلفة ضد مرض الحمي القلاعية عترة SAT1، متضمنة تحصين عدد ٤٤٨١٩ رأس أبقار وجاموس وجمال، كما تستهدف الحملة تحصين عدد ٣٣٩٥٦ ماعز وأغنام على مستوى مراكز وقرى المحافظة، مشيراً إلى أنه تم إعداد برامج مسبقة لتغطية جميع مراكز وقرى ونجوع محافظة الأقصر، ومن المقرر أن تمر لجان التحصين على جميع المزارع ومن منزل إلى آخر لضمان وصول التحصينات إلى المزارع والبيوت.