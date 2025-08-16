حملات نظافة ترفع 700 طن مخلفات خلال أسبوع من شوارع وقرى إسنا بالأقصر

تكثف محافظة الأقصر جهودها لتطوير منظومة النظافة وتحقيق بيئة آمنة ونظيفة، وذلك بتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة اليومية.

وخلال أسبوع من العمل الميداني المتواصل، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا حملات نظافة موسعة أسفرت عن رفع نحو 700 طن من المخلفات والتراكمات الصلبة، تحت إشراف الدكتور علي سيد الصادق رئيس المركز، وبمشاركة إدارة النظافة والتجميل بقيادة محمود داود مدير إدارة النظافة، ومحمد الطاهر مدير إدارة الحملة الميكانيكية، في استجابة مباشرة لمطالب المواطنين وتعزيزًا لجهود تحسين البيئة العامة.

واستهدفت الحملات الشوارع الرئيسية والفرعية والطرق الحيوية داخل مدينة إسنا، ومنها الطريق الغربي السريع، مداخل الخزان، شارع جنينة العمدة، شارع أحمد عرابي، منطقة الخور، شارع ثابت، ميدان المحكمة، منطقة محمد مدني، كورنيش النيل، وترعة أصفون.

وامتدت الأعمال إلى القرى التابعة للمركز، حيث شملت الشغب، الدير، الحلة، الكيمان، أصفون، توماس، النمسا، النجوع، وكومير، إلى جانب رفع المخلفات من الطرق الجانبية والسريعة، بما يعكس حرص الأجهزة التنفيذية على استمرار العمل الميداني لتحقيق بيئة نظيفة وصحية.

ولاقت هذه الجهود تفاعلًا إيجابيًا من المواطنين الذين أشادوا بما تم إنجازه خلال أسبوع الحملات، مؤكدين أن هذه التحركات تعكس التزام المحافظة بتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة اليومية.