كسر مفاجئ بخط مياه نادي التجديف بالأقصر.. ورئيس الشركة يتدخل ميدانيًا| صور

انتقل اللواء أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والعضو المنتدب، إلى موقع كسر مفاجئ بخط مياه قطره 6 بوصة تابع لنادي التجديف، وذلك فور تلقي بلاغ بالواقعة، حيث رافقه سيارات شفط المياه ورجال الدفاع المدني لمتابعة الموقف عن قرب.

وأكد اللواء أحمد محمد رمضان أن الكسر خاص بخط النادي فقط، ولم يؤثر على وصلات المنازل أو على الخدمة المقدمة للمواطنين بالمناطق المحيطة، موضحًا أن فرق الطوارئ التابعة للشركة أنجزت أعمال الإصلاح في وقت قياسي مع شفط المياه المتسربة وضمان إعادة الخط للعمل بكفاءة كاملة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة أي طوارئ بالتنسيق مع فرق التشغيل والصيانة، بما يضمن استقرار ضغوط المياه وعدم حدوث أي تأثير على الشبكات الرئيسية المغذية للمدينة.

ويأتي هذا التدخل السريع تأكيدًا على حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر على التعامل الفوري مع الأعطال المفاجئة، والحفاظ على استقرار الخدمة المقدمة للمواطنين دون انقطاع.