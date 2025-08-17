قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتحضر للأخضر.. محافظ كفر الشيخ يدشن مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة| صور
إسرائيل: اعتقال 25 متظاهراً خلال إضراب وطني تقوده عائلات الأسرى
فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر
بدء حصر وحدات الإيجار القديم.. ضمانات واضحة لحماية استقرار الأسرة المصرية
بتوجيهات عاجلة من وزير الصحة .. حصر احتياجات المنشآت الطبية بالإسكندرية للتطوير
روسيا والاتحاد الإفريقي يدعمان ترشيح خالد العناني لقيادة اليونسكو 2025
زفاف في الساحل الشمالي.. أحمد الجندي يتصدر الترند
الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة
بث مباشر| قبعات "شكرًا مصر" ووجبات مجانية في رحلة القطار الخامس لعودة السودانيين
وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين
هيلاري كلينتون: نتنياهو أهدر "اللحظة الذهبية" للسلام بعد الحرب مع إيران
بث مباشر| انطلاق القطار الخامس لعودة السودانيين من محطة مصر
تحقيقات وملفات

مأساة ليلة الزفاف بالأقصر.. زفة عريس تحولت إلى كارثة خطفت 4 شباب في لحظة

شمس يونس

كانت شوارع قرية العديسات قبلي بنجع المهيدات بمحافظة الأقصر مضيئة كعادتها في ليالي الفرح، زينة معلقة، ومكبرات الصوت تصدح بالأغاني الشعبية، والأهالي يرقصون ويزغردون حول العروسين، في ليلة حلم الجميع أن تبقى ذكرى سعيدة.

الزفة تحركت وسط حشود من الأهل والجيران، أصوات أبواق السيارات تختلط بالزغاريد، ووجوه الشباب تملؤها البهجة. لم يكن أحد يتخيل أن خطوات قليلة ستفصلهم عن كارثة لا ترحم.

فجأة وقع الحادث.. أصوات ارتطام مدوية، صرخات عالية، أجساد تتساقط، والفرحة تتبخر في لحظة. المشهد الذي كان منذ دقائق لوحة من البهجة، أصبح مسرحًا للفاجعة.

تساقط أربعة من شباب القرية صرعى في ثوان معدودة: عادل عبد الجواد عبد الرسول، مصطفى محمود حجاج، نور فراج عطيت الله، فارس حسني محمد. فيما أصيب خمسة آخرون بإصابات خطيرة، نُقلوا على عجل إلى المستشفى بين الحياة والموت.

الأهالي لم يصدقوا ما جرى، العيون اتسعت من هول الصدمة، والزغاريد التي كانت تملأ السماء تحولت إلى صرخات حزن ممزوجة بعدم التصديق. كل شيء حدث بسرعة مذهلة، وكأن الزمن توقف للحظة وأعلن أن الفرح انتهى قبل أن يبدأ.

التحقيقات الأولية باشرت عملها للوقوف على تفاصيل ما جرى، لكن القصة في عيون الناس كانت أبسط من أي أوراق رسمية.. إنها مأساة قدر سرق من بينهم شبابًا زي الورد، وترك القرية كلها في صدمة لم تستفق منها حتى الآن.

ليلة الزفاف التي كان الجميع ينتظرها بلهفة تحولت في لحظة إلى صفحة سوداء في ذاكرة القرية، جريمة لم يرتكبها بشر، بل مشهد قاسٍ من مشاهد القدر الذي قرر أن يحوّل أجمل أيام العمر إلى مأساة باقية في القلوب.

الاقصر اخبار الاقصر أمن الأقصر

