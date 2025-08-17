الأنبا عمانوئيل يشهد تصفيات مسابقة الكتاب المقدس بدار المطرانية بالأقصر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

ميرنا رزق

تحت رعاية وحضور نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، أقيمت أمس، فعاليات تصفيات مسابقة الكتاب المقدس على مستوى الإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية، بالأقصر.

تصفيات مسابقة الكتاب المقدس

جاء ذلك حرصًا من الأب المطران على الاهتمام بالجانب التّكوينيّ لأبناء الإيبارشية من الخدّام، والمخدومين في جميع المراحل، وتوطيد إرتباطهم بالكتاب المُقدّس، من خلال دراسته، والتّعمّق فيه.

وقامت لجنة التّعليم المسيحيّ بالإيبارشيّة، بإشراف الأب ملاك ناجي، وبحضور عدد من الآباء الكهنة، بتنظيم تصفيّات مسابقة التّعليم المسيحيّ، حيث تمحورت المسابقة هذا العام حول دراسة "الرّسالة إلى العبرانييّن"، بالنّسبة للمخدومين، ودراسة ما يتعلّق "بمجمع نيقيّة"، بمناسبة مرور 1700 عام على انعقاده.

بدأ اليوم بتجمّع الرّعايا المختلفة المشاركة في التّصفيات، قاد فيها راعي الإيبارشية الصّلاة، ثمّ تحدّث مع المشاركين بكلمات الثّناء والمدح، مُركّزًا على أنّ الهدف الأساسيّ من المسابقة هو الاستفادة الشّخصيّة لكلّ خادم، ومخدوم من خلال دراسته، وتعمّقه في الكتاب المُقدّس، وتكوين علاقة شخصيّة مع كلمة الله، ثمّ انطلقت الرّعايا المُشاركة إلى المسابقة.

وحصلت رعيّة رئيس الملائكة، بنجع الصّياغ على المركز الأوّل في تصفيّات المراحل الابتدائيّة، والثّانوية، والخدّام، بينما حصلت رعيّة القديس يوسف، بالغردقة على المركز الأوّل في تصفيّات المرحلة الإعدادية.

وفي الختام، قدم صاحب النيافة كلمات لتشجيع للمشاركين في المسابقة، مُثنيًّا على جميع المجهودات المبذولة في التّحضيرات، والاستعدادات للتّصفيّات من كافة الرّعايا، خاصة القائمين على التّجهيز للمسابقة.

كذلك، قام الأنبا عمانوئيل بتوزيع الهدايا التّذكاريّة على جميع المشاركين في المسابقة، في لفتة تشجيعيّة، تؤكّد أنّ الهدف من المسابقة ليس هو المنافسة، بلّ الاستفادة الشّخصيّة، والرّوحيّة لهم.

