كنت لوحدي وخايف .. أسقف كنائس المرج يكشف تفاصيل موقف تعرض له

أكد الأنبا سيداروس، الأسقف العام لكنائس المرج وعزبة النخل، أن معجزات العدرا مريم حدثت معي شخصيا، عندما ذهبت للعمل والخدمة في دير خارج مصر في جنوب إفريقيا عام 2007 في منطقة غابات،مشيرا إلى أنه كان بمفرده في المزرعة، وكان لدي خوف وقلق وتوتر.

وقال الأنبا سيداروس، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه رأيت السيدة العدرا مريم وانبهرت من هذا المشهد، ودخلت في النوم ودخل الاطمئنان إلى قلبي وأكملت مشوار عملي في جنوب افريقيا.

وتابع الأسقف العام لكنائس المرج وعزبة النخل، أنه بعد أن رأيت السيدة العدرا لم يدخل الخوف إلى قلبي.