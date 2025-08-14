رسامة 15 شماسًا بكنيسة السيدة العذراء في المعادي

صلى نيافة الأنبا دانيال، مطران المعادي وتوابعها، القداس الإلهي، وعقب صلاة الصلح أتم صلوات رسامة ١٥ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بكنيسة السيدة العذراء بالمعادي.

كما ألقى نيافته كلمة تشجيع للفتيات اللاتي اجتزْنَ امتحان حفظ ألحان ومردات القداس في فصول تعليم الألحان بالكنيسة.

والتقى نيافة الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا، بأرامل الآباء الكهنة بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بالمنيا (مقر المطرانية)، وذلك في إطار اللقاء الدوري الخاص بهن.

حيث أشار نيافته خلال اللقاء إلى تعب الآباء المنتقلين وخدمتهم المستمر تأثيرها حتى الآن وستظل، مؤكدًا على الدور الإيجابي الذي قامت به زوجاتهم لتوفير المناخ اللازم لخدمتهم متحملين الكثير من المشقات.