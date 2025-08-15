الأنبا توما يترأس قداس عيد العذراء بكنيستها بالقاهرة الجديدة

احتفلت كنيسة السيدة العذراء، بالقاهرة الجديدة، بعيد انتقال السيدة مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء.

بدأ الاحتفال بتلاوة أسرار المسبحة الوردية، ثم ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب يوسف أسعد، راعي الكنيسة.

وألقى الأب المطران عظة الذبيحة الإلهية، مهنئًا جميع الحاضرين بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، مشيرًا إلى كلمة "نعم" التي قالتها القديسة مريم، مما تسبب في تغير مصير البشرية.

تحمل الرجاء

كذلك، تأمل صاحب النيافة في معنى اسم "مريم"، مؤكدًا أن أمنا مريم العذراء كانت دائمًا تحمل الرجاء في حياتها، ولمن حولها.



تضمن القداس الإلهي أيضًا أيضًا التطواف الكريمي الاحتفالي بأيقونة. وفي الختام، أهدى الأب يوسف أسعد هدية تذكارية إلى نيافة الأنبا توما.