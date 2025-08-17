شاطئ الغلابة.. أطفال الرزيقات قبلي يحولون ترعة الأقصر إلى منتجع صيفي

في مشهد لافت للنظر يعكس بساطة الريف المصري وابتكار أهاليه، حوّل أطفال قرية الرزيقات قبلي التابعة لمركز أرمنت بمحافظة الأقصر كوبري الترعة بالقرية إلى ما أطلقوا عليه "ترعة لاند شاطئ الغلابة"، ليصبح متنفسًا صيفيًا بديلًا عن الشواطئ الباهظة والمنتجعات السياحية.

الأطفال والشباب ابتكروا طريقة غير مألوفة للتغلب على حرارة الصيف، حيث ثبتوا زحاليق بلاستيكية بسيطة على جانبي الكوبري لينزلقوا منها مباشرة إلى مياه الترعة، وسط ضحكات وبهجة لفتت أنظار الأهالي والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

المشهد الطريف سرعان ما انتشر على السوشيال ميديا، واعتبره الكثيرون تجسيدًا لعبارة "الفرحة في القلوب مش في الفلوس"، بينما أطلق البعض تعليقات ساخرة تقول "لا غردقة ولا مارينا.. ترعتنا أولى بينا".

ورغم المخاوف التي أبدتها بعض التعليقات من خطورة السباحة في الترع والمصارف، إلا أن آخرين اعتبروا التجربة دليلًا على أن أطفال القرى في صعيد مصر قادرون على صناعة السعادة بوسائل بسيطة، وتحويل الترعة إلى شاطئ الغلابة و"منتجع بلدي" لا يخلو من البهجة.

ويبقى مشهد "ترعة لاند" في قرية الرزيقات قبلي بالأقصر علامة فارقة لهذا الصيف، ورسالة واضحة أن الفرح ممكن يُصنع بأبسط الأدوات حتى فوق كوبري ترعة في قرية صعيدية صغيرة.