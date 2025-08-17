قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شروط إسرائيلية تعجيزية لوقف الحرب وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة
رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد
غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات
حماس: تصديق رئيس الأركان الإسرائيلي على خطط احتلال غزة إعلان بموجة جديدة من الإبادة والتهجير
أطول غطسة لمريض شلل رباعي.. ولاء حافظ ينقل رسالة تحدٍ وإصرار للعالم و«قناة السويس» تكرّمه |صور
تفعيل السبورات الذكية ومراجعة البنية التكنولوجية في المدارس قبل العام الدراسي الجديد
حماس: الاحتلال يستخدم وسائل الضغط الإنساني لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية
مهرجان بورسعيد يطلق جائزة باسم تيمور تيمور لأفضل تصوير سينمائي
بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل
مفوض أوروبي: قمة ألاسكا منحت بوتين انتصارًا رمزيًا وعمّقت مخاوف الغرب
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا
3 قرارات عاجلة بشأن الطلاب والمعلمين "ذوي الاحتياجات الخاصة" قبل العام الدراسي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شاطئ الغلابة.. أطفال الرزيقات قبلي يحولون ترعة الأقصر إلى منتجع صيفي

ترعة لاند شاطئ الغلابة.. أطفال الرزيقات قبلي يحولون ترعة الأقصر إلى منتجع صيفي بديل
ترعة لاند شاطئ الغلابة.. أطفال الرزيقات قبلي يحولون ترعة الأقصر إلى منتجع صيفي بديل
شمس يونس

في مشهد لافت للنظر يعكس بساطة الريف المصري وابتكار أهاليه، حوّل أطفال قرية الرزيقات قبلي التابعة لمركز أرمنت بمحافظة الأقصر كوبري الترعة بالقرية إلى ما أطلقوا عليه "ترعة لاند شاطئ الغلابة"، ليصبح متنفسًا صيفيًا بديلًا عن الشواطئ الباهظة والمنتجعات السياحية.

الأطفال والشباب ابتكروا طريقة غير مألوفة للتغلب على حرارة الصيف، حيث ثبتوا زحاليق بلاستيكية بسيطة على جانبي الكوبري لينزلقوا منها مباشرة إلى مياه الترعة، وسط ضحكات وبهجة لفتت أنظار الأهالي والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

المشهد الطريف سرعان ما انتشر على السوشيال ميديا، واعتبره الكثيرون تجسيدًا لعبارة "الفرحة في القلوب مش في الفلوس"، بينما أطلق البعض تعليقات ساخرة تقول "لا غردقة ولا مارينا.. ترعتنا أولى بينا".

ورغم المخاوف التي أبدتها بعض التعليقات من خطورة السباحة في الترع والمصارف، إلا أن آخرين اعتبروا التجربة دليلًا على أن أطفال القرى في صعيد مصر قادرون على صناعة السعادة بوسائل بسيطة، وتحويل الترعة إلى شاطئ الغلابة و"منتجع بلدي" لا يخلو من البهجة.

ويبقى مشهد "ترعة لاند" في قرية الرزيقات قبلي بالأقصر علامة فارقة لهذا الصيف، ورسالة واضحة أن الفرح ممكن يُصنع بأبسط الأدوات حتى فوق كوبري ترعة في قرية صعيدية صغيرة.

الأقصر اخبار الاقصر ترعة لاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

محمد هاني

كواليس البطاقة الحمراء تشتعل.. إعلامي يكشف تفاصيل ما حدث بين محمد هاني و«معروف»

ترشيحاتنا

محمد صلاح

محمد صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب.. شاهد

شوبير

شوبير: الأهلي استفاد من تعادل الزمالك وصعد لوصافة الدوري

مباريات

أبرز مباريات اليوم الأحد 17-8-2025 والقنوات الناقلة

بالصور

بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب الجلطات والموت المفاجئ للشباب

جلطات
جلطات
جلطات

بالفيديو .. تعرف على جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال أسبوع

صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة

صورة من المساعدات الإنسانية
صورة من المساعدات الإنسانية
صورة من المساعدات الإنسانية

فيديو

راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد