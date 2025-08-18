شفاء الأورمان تنظم ندوات متخصصة للوقاية من سرطان الرحم بقرى الأقصر

نظمت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، بمنطقة طيبة بالأقصر، ندوة تثقيفية بعنوان "أهمية التطعيم فى مواجهة سرطان عنق الرحم" وذلك لتوعية السيدات بأهمية الوقاية من خطر الإصابة.



وتأتي فعاليات هذه الندوة التى نظمتها انطلاقا من حرص المستشفى بضرورة توفير برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تحسين قدراتهم وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التى تواجهها المرأة الريفية، كما تساهم المستشفى فى تعزيز الوعي بأهمية مواجهة الأورام السرطانية، وتوفير كافة سبل العلاج لها.

ووجه الأستاذ محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر للقائمين على الندوة من أجل تكاتف الجهود والتعاون والتنسيق بين المستشفى والمؤسسات الحكومية المختلفة لتنفيذ هذه المبادرة، مؤكدًا على أهمية الندوات فى تنفيذ وتحقيق الأهداف المنشودة من خلال الوصول إلى كافة القرى بالمحافظة من أجل رفع الوعى المجتمعى بها، وتنظيم الحملات التوعوية.

وأشرف على تنفيذ الفاعلية من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة الأستاذة زينب محمد والأستاذة هدى محمود من كلية الآثار .