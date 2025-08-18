قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
كيف تصدى القانون لظاهرة الإعلانات العشوائية على المباني؟
اليوم.. مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية ورئيس وزراء فلسطين أمام معبر رفح
عقاب وحرمان.. سؤال في النواب لتأجيل أي زيادات جديدة في فواتير الكهرباء
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من الناتو
الخارجية الأوكرانية: روسيا تواصل إنهاء حياة المدنيين رغم جهود السلام
زيلينسكي من واشنطن: على روسيا إنهاء الحرب التي بدأتها ويجب إحلال السلام
دخول 1450 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ 27 يوليو الماضي
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025
أرسنال يفتتح البريميرليج بالفوز على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد"
محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات.. بعد قليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شفاء الأورمان تنظم ندوات متخصصة للوقاية من سرطان الرحم بقرى الأقصر

شفاء الأورمان تنظم ندوات متخصصة للوقاية من سرطان الرحم بقرى الاقصر
شفاء الأورمان تنظم ندوات متخصصة للوقاية من سرطان الرحم بقرى الاقصر
شمس يونس

نظمت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، بمنطقة طيبة بالأقصر، ندوة تثقيفية بعنوان "أهمية  التطعيم فى مواجهة  سرطان عنق الرحم" وذلك لتوعية السيدات بأهمية الوقاية من خطر الإصابة.


وتأتي فعاليات هذه الندوة التى نظمتها انطلاقا من حرص المستشفى بضرورة توفير برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تحسين قدراتهم وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التى تواجهها المرأة الريفية،  كما تساهم المستشفى فى تعزيز الوعي بأهمية مواجهة الأورام السرطانية، وتوفير كافة سبل العلاج لها.

ووجه الأستاذ محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر للقائمين على الندوة من أجل تكاتف الجهود والتعاون والتنسيق بين المستشفى والمؤسسات الحكومية المختلفة لتنفيذ هذه المبادرة، مؤكدًا  على أهمية الندوات فى  تنفيذ وتحقيق الأهداف المنشودة من خلال الوصول إلى كافة القرى بالمحافظة من أجل رفع الوعى المجتمعى بها، وتنظيم الحملات التوعوية.

وأشرف على تنفيذ الفاعلية من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة الأستاذة زينب محمد والأستاذة هدى محمود من كلية الآثار .

الأقصر اخبار الاقصر محافظ الأقصر ارومان الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

معاشات سبتمبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة

دينا علاء بطلة سموحة

بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

ترشيحاتنا

فلسطين

الخارجية الفلسطينية: اقتحام نتنياهو مستوطنة عوفرا يمثل إمعانا في تكريس الاحتلال

زيلينسكي

زيلينسكي: الأوكرانيون يقاتلون من أجل أرضهم واستقلالهم

صورة أرشيفية

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 23 مسيرة أوكرانية خلال الليل

بالصور

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بدون أي تكاليف.. جيلي بان كيك حلويات الصيف

جيلي بان كيك
جيلي بان كيك
جيلي بان كيك

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد