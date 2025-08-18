الأقصر.. اجتماع دوري لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

عقد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني لمحافظ الأقصر ، إلى جانب المهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل، وعبد الخالق حسين رئيس مدينة البياضية، والمهندس عبد الله بكري مدير تنفيذ المشروعات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

وخلال الاجتماع استمع محافظ الأقصر إلى عرض تفصيلي حول نسب التنفيذ الجارية بمشروعات "حياة كريمة ١" بمركزي أرمنت وإسنا، وكذلك المشروعات الجارية بمركزي البياضية والقرنة، حيث استعرضت شركة مياه الشرب الموقف التنفيذي لوصلات المياه والصرف الصحي المنتهية والجاري تنفيذها، بالإضافة إلى أبرز المعوقات التي تواجه التنفيذ.

وأكد محافظ الأقصر أنه سيتم حصر وتسجيل كافة العقبات التي تعترض المشروعات، مع رفعها لوزير الإسكان للعمل على سرعة تذليلها، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لضمان دخول هذه المشروعات الخدمة في المواعيد المحددة.

وفي ختام الاجتماع، قرر المحافظ عقد اجتماع دوري بصفة شهرية في النصف الثاني من كل شهر، لمتابعة نسب الإنجاز والتأكد من معالجة التحديات أولاً بأول.