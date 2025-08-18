أقصر من المتوقع.. ماذا دار في لقاء توم باراك والرئيس اللبناني؟

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من لبنان، إن قصر بعبدا شهد صباح اليوم لقاءً مقتضبًا جمع الرئيس اللبناني جوزيف عون والمبعوث الأمريكي الخاص توم براك، حيث لم تتجاوز مدة الاجتماع 40 دقيقة، في وقت كان من المتوقع أن يستغرق أطول من ذلك.

وأضاف أن اللقاء لم يفضِ إلى خطوات ملموسة من الجانب الأمريكي، رغم التصريحات الإيجابية التي سبقت الزيارة، مشيرا إلى أنه لم يحمل ردًا محددًا على قرار الدولة اللبنانية بحصر السلاح بيدها قبل نهاية العام الجاري، وهو القرار الذي تعتبره بيروت خطوة استراتيجية لفرض سيادة الدولة واستقرارها.

وتابع أن الرئيس اللبناني طالب خلال الاجتماع بدعم أكبر للجيش اللبناني، وتسريع إجراءات إعادة الإعمار في الجنوب والمناطق المتضررة، مشددا على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية، معتبرًا ذلك اختبارًا لجدية أي مبادرات دولية تُطرَح في الوقت الراهن، وفي المقابل، لم يصدر عن الجانب الأمريكي أي التزام واضح بهذا الشأن، ما جعل الحوار يقتصر على استعراض المطالب اللبنانية دون تحقيق أي تقدم ملموس حتى اللحظة.