رفع 15 طن قمامة ومخلفات خلال حملات نظافة مكبرة بمدينة الأقصر

أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه تم رفع 15 طن قمامة ومخلفات صلبة في حملات نظافة مكبرة بمدينة الأقصر، تحت إشراف حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الاقصر، وذلك في إطار خطة مجلس مدينة الأقصر للإرتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة اليومية لتجميل شوارع المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين،

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أنه تم تنفيذ حملة نظافة شاملة بالوردية المسائية بمنطقة حي شمال شملت إستخدام المكنسة الآلى ابتداءً من المركز الحضري مرورا بشارع سيالة بدران كما تم تفريغ حاويات القمامة للحي بأكمله فضلاً عن رفع كفاءة مستوي الإنارة والتي تضمنت إنارة أعمدة الكومنولث وشارع المطار وإنارة الأعمدة أمام مكتبة مصر العامة بالكامل، وذلك لضمان سلامة المرافق العامة وتجنب المخاطر الناتجة عن الأعمدة الكهربائية التالفة.

كما تضمنت الأعمال قيام منطقة حي شرق، بتركيب بلاط انترلوك وصيانة الجزر بشارع صلاح سالم، وجاري أعمال المتابعة المستمرة لحملات النظافة ورفع كفاءة مستوي الإنارة، لتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

شارك في الحملات أشرف سعد الدين مهدي رئيس حي شمال، ومحمد سعيد رئيس حي شرق.