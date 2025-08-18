قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
30 سلعة مخفضة.. أسعار السلع التموينية على بطاقات الدعم
حبس المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه بقرية هرية بالزقازيق 4 أيام
أول رد فعل روسي على قمة ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض
حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار
أحمد موسى: معبر رفح لم يغلق.. والمقترح المصري القطري بانتظار الرد الإسرائيلي
إصابة وسام أبو علي.. كم سيغيب المهاجم الفلسطيني عن الملاعب؟
موافقة حماس على المبادرة المصرية القطرية| بين فرصة لسلام مستدام ومخاوف من جولة أعنف.. خبير يعلق
أحمد موسى: مصر تنقذ غزة بمقترح إنساني.. ومعبر رفح مفتوح دائما
ترامب: بوتين ينتظر مكالمتي بعد انتهاء اجتماعات زيلينسكي والقادة الأوربيين
أحمد موسى: المقترح المصري القطري خطوة حاسمة لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني
المستندات المطلوبة لحجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. خطوة بخطوة
السكك الحديدية تكشف تفاصيل واقعة "راكب الشورت".. وتؤكد: لم نمنع أحدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع 15 طن قمامة ومخلفات خلال حملات نظافة مكبرة بمدينة الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

 أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه تم رفع 15 طن قمامة ومخلفات صلبة في حملات نظافة مكبرة بمدينة الأقصر، تحت إشراف حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الاقصر، وذلك في إطار خطة مجلس مدينة الأقصر للإرتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة اليومية لتجميل شوارع المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين،

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أنه تم تنفيذ حملة نظافة شاملة بالوردية المسائية بمنطقة حي شمال شملت إستخدام المكنسة الآلى ابتداءً من المركز الحضري مرورا بشارع سيالة بدران كما تم تفريغ حاويات القمامة للحي بأكمله فضلاً عن رفع كفاءة مستوي الإنارة والتي تضمنت إنارة أعمدة الكومنولث وشارع المطار وإنارة الأعمدة أمام مكتبة مصر العامة بالكامل، وذلك لضمان سلامة المرافق العامة وتجنب المخاطر الناتجة عن الأعمدة الكهربائية التالفة.

كما تضمنت الأعمال قيام منطقة حي شرق، بتركيب بلاط انترلوك وصيانة الجزر بشارع صلاح سالم، وجاري أعمال المتابعة المستمرة لحملات النظافة ورفع كفاءة مستوي الإنارة، لتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

شارك في الحملات أشرف سعد الدين مهدي رئيس حي شمال، ومحمد سعيد رئيس حي شرق.

الاقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

قرار عاجل ضد أجنبية أدارات مسكنها للأعمال المنافية للآداب

قرار عاجل ضد أجنبية أدارت مسكنها للأعمال المنافية للآداب

سعد الصغير

شمس: سعد الصغير خطفني ومضاني على إيصالات

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

مصطفي محمد

عيد ميلاد سعيد عدي.. رسالة مصطفى محمد لابنه عبر إنستجرام

عصام الحضري

بعد غيابه عن الحلقة.. سهام صالح تهاجم الحضري: لعل المانع خير

إبراهيم نور الدين

إبراهيم نور الدين: أزمة معروف وهانى بدون لازمة.. وأنا ضد قرار الحكم

بالصور

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار
حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار
حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

احذر هذه الأطعمة.. أكثر 7 أطعمة تسرع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

للاستمتاع بفوائده.. طرق للوقاية من أضرار التكييف

تكييف
تكييف
تكييف

طريقة عمل البقلاوة الأصلية.. رقائق العشق المقرمش

طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!
طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!
طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد