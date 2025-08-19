إدارة مهرجان VS-FILM تطلق أسماء 4 نقاد على جوائز أفضل مقال أو دراسة للأفلام القصيرة جدا

قررت إدارة مهرجان VS-FILM إطلاق أسماء ٤ من كبار النقاد الراحلين علي جوائز مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية حول الأفلام القصيرة جدا في نسحتها الثانية التي ينظمها المهرجان بالتعاون مع أكاديمية الفنون .

أكدت الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية أن إطلاق أسماء النقاد الـ٤ علي الجوائز يأتي عرفانا بما قدمونه من كتابات ودراسات ساهمت في تطور حركة النقد السينمائي العربي و في تأسيس أجيالا سينمائية ونقدية تواصل عطائها السينمائي حتي الآن .

أسماء النقاد

وكشفت أن الجائزة الأولي تحمل إسم الناقد الكبير الراحل سمير فريد والجائزة الثانية إسم الناقدة الكبيرة الراحلة إيريس نظمي فيما يطلق إسم الناقد الكبير الراحل سامي السلاموني علي الجائزة الثالثة بينما تحمل الجائزة الرابعة إسم الناقد الكبير الراحل على أبو شادي .

من جانبه قال الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان أن المسابقة حققت المردود منها منذ اللحظات الأولي للإعلان عن نسختها الأولي العام الماضي وهو ماتمثل في حجم المشاركات المصرية والعربية التي حظيت بها المسابقة .

مشيرا إلي أن المسابقة نجحت في الخروج بعيدا عن الحدود لتضم مواهب نقدية عربية شابة وفي نفس الوقت ساهمت في ترسيخ مفهوم صناعة الفيلم القصير جدا أو سينما المستقبل كما يراها قطاع كبير من السينمائيين وخبراء الصناعة .

ومن جهته ذكر الأستاذ زياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان أن المسابقة هي الأولي من نوعها في العالم العربي وأن إدارة المهرجان كانت تعي جيدا أهميتها لذلك خصصت لها جوائز مالية لإجتذاب عدد كبيرمن النقاد والدارسين.

وأشار "باسمير "إلي أن قيمة جوائز المسابقة تصل إلي نحو 30 ألف جنيه يحصل الفائز الأول علي 15 ألف جنيه والفائز الثاني علي 10 ألاف جنيه و يحصل الفائز الثالث علي 5 ألاف جنيه.

لافتا إلي أنه يحق للجنة التحكيم إضافة الجائزة الرابعة على أن يتم تخصيص قيمة مالية لها.

مشددا علي أن قيمة الجوائز المالية ستشهد زيادة في النسخ القادمة من المسابقة.