فن وثقافة

عيد ميلادها.. جيهان سلامة تعرضت للخيانة وأصيبت بمرض سرطاني نادر

جيهان سلامة
جيهان سلامة
أحمد إبراهيم

تحتفل اليوم الفنانة جيهان سلامة بعيد ميلادها، والتى قدمت عددا من الأعمال الفنية التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصري رغم ظهورها فى أدوار ثانوية. 

بداية جيهان سلامة

ولدت جيهان سلامة فى 19 أغسطس 1970، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وشاركت جيهان سلامة في عدة أعمال تليفزيونية وسينمائية منذ التسعينات، ففى السينما قدمت (لحم رخيص، ديسكو ديسكو، أرض أرض)، وفي التليفزيون شاركت في مسلسلات (بين شطين ومية، العندليب، آخر أيام الحب، الركين).

قدمت جيهان سلامة 40 عملا فنيا بين السينما والتلفزيون.

عائلة جيهان سلامة 

جيهان سلامة هى الشقيقة الصغرى للملحن فاروق سلامة، والموسيقار جمال سلامة والإعلامية ميرفت سلامة صاحبة برنامج تياترو، ولها شقيق أصغر هو خالد سلامة.

كانت أول تجاربها السينمائية عام 1993 في فيلم «ديسكو ديسكو» للمخرجة إيناس الدغيدي، حيث شاركت في حوالي ثمانية مشاهد فقط، وفي عام 1995 كانت بدايتها الأكبر في فيلم «لحم رخيص» الذي كان أيضًا من إخراج إيناس الدغيدي.

وكان آخر اعمال جيهان سلامة فى عام 2018 الفيلم الروائي القصير “صابرة” الذي تناول قضايا العنف ضد المرأة من الزوج وهو العمل الذى يعبر بشكل أو بأخر عنها حيث تعرضت من جانب زوجها الى عنف شديد وتعدى عليها بالضرب.

مرض جيهان سلامة 

وقالت جيهان سلامة إنها منذ ستة سنوات اكتشف أنها مريضة بورم في الرحم ونوع نادر من الأورام، متابعة: كل عام بعمل عملية، وأخرها عملية ضخمة بسببها جلست في المنزل ٨ أشهر.

وتابعت الفنانة جيهان سلامة، أن هذه التجربة المرضية بدأت بتشخيص خطأ، واكتشفت أن ما أعاني منه ليس ورم في الرحم ولكن مشكلة في الغشاء الكتلوني، مستدركة أن تم استئصال جزء من القولون والمعدة، ومدة العملية ١٤ ساعة تقريبا.

تجربة جيهان سلامة مع الزواج

بينما كشفت جيهان سلامة عن تجربتها زواجها ، والتي عانت فيها من الغيرة الغير مبررة .

وقالت جيهان سلامة : تعبت أوي من تجربتي الأولى، وبالتالي اتخذت خطوات الزواج بهذه السرعة من هذا الشخص، وهو رجل أكبر مني سنا، ولما اتقدم لأهلي؛ رفضوه، ولكن صممت عليه، وبعد ذلك تزوجت منه".

وتابعت جيهان سلامة، “بعد الزواج بأسبوع لقيت زوجي داخل عليا وقال لي إيه الأفلام اللي بتعمليها دي، وضربني، وطلب مني التوقف عن الأعمال الفنية، ولكن بسبب الغيرة غير المبررة عشت معه فترة صعبة من حياتي”.

وروت جيهان سلامة أن أقاربها شكّلوا "عصابة" ضدها، وتعرضت لـ"شر كبير" وصل إلى القضاء، مما أثر على حالتها النفسية بشكل عميق.

وأكدت أن هذه التجربة "قضت عليها" وكسرتها بشدة، وجعلتها تعيش في حالة من الصدمة.

