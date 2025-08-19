وفاة زوج غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وتشييع جنازته اليوم

نعت نقابة المهن السينمائية منذ قليل عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، زوج الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون.

وقال البيان: نقابة المهن السينمائية تنعي الأستاذ الدكتور/ يحي عزمي زوج الأستاذة الدكتورة/ غادة جُبارة

»يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي«

“صدق الله العظيم”.

ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الأستاذ الدكتور/ يحي عزمي - رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما زوج الأستاذة الدكتورة/ غادة جُبارة - رئيس أكاديمية الفنون ووكيل نقابة المهن السينمائية، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة الكريمة بالصبر والسلوان.



وتابع البيان : الجنازة: اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 8 / 2025 بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.