هشام عباس يتألق في حفله بمهرجان القلعة

واصلت الثقافة المصرية رحلتها الإبداعية خلال الدورة 33 لمهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء التي تنفذها دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة .

وتحت عنوان التنوع والثراء مرت أمسية فنية فريدة شهدها مسرح المحكي وضمت 3 عروض متتالية إختتمها النجم هشام عباس بلقاء مع حشد جماهيري ضخم علي جسر الذكريات ليُعيد للحضور الصور الذهنية لحقبة التسعينيات من القرن الماضي وما بعدها، ومع تفاعل الجميع تغني بـ أغلي من العين، ميدلي عيني، ليالي الشوق، حبيتها، حلال عليك، عمال يحكيلي عنها، قدامه، قول علي مجنون، شوفي، مش هاين عليا، عامل ضجه، ياليلة، حمادة عزو، كده رضا، زمان وأنا صغير، شيل إيدك من علي خدك، سمعتيني، ياليل، أنا حلمك، ناري نارين وفينه .

وكان الحفل قد إستهل بفاصل لفرقة كايرو كافيه بقيادة الموسيقار علي شرف ومشاركة المغنيتين ليديا لوتشيانو وأمنية ابو بكر، حمل في طياته الطابع الشرقي الذى تشابك مع عدد من روح الأعمال الغربية وإمتزج بلمسة عصرية في رؤية متطورة، وببراعة وبلمسات فنية حاور علي شرف آلة البيانو ليستخلص من مفاتيحها مقاطع من الحان تنوعت بين البهجة والشجن تسللت أنغامها إلي القلوب كان منها أه يا لالالي، أروح بلدى، الدنيا ريشة، ميدلي أم كلثوم، ميدلي بليغ حمدي، سهر الليالي وغيرها .

بعدها وبالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية توهجت فرقة إقليم جيتيسو الفلهارمونية من دولة كازاخستان في فقرة ضمت نماذجاً من فنونها التراثية التقليدية وشملت مختارات من الأعمال الفلكلورية إلى جانب لوحات إستعراضية جسدت جانبًا من العادات المحلية .