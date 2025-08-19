وزير الثقافة ينعى يحيى عزمي أستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما

نعى د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصري،الدكتور يحيى عزمي أستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما، وزوج د. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون.

وجاء نص بيان النعي : ينعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور يحيى عزمي، أستاذ الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما -زوج الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون-، والذي رحل عن عالمنا اليوم.

وتابع البيان : وتقدم وزير الثقافة بخالص التعازي والمواساة للدكتورة غادة جبارة، وأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.