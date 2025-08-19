أيمن بهجت قمر يكشف حقيقة توقف تصوير فيلم طلقني|خاص

رد السنارسيت أيمن بهجت قمر علي الأنباء التي انتشرت في الساعات الماضية والكثير حول الأخبار غير صحيحة والشائعات التي ظهرت حول خلافات بين أبطال فيلم طلقني؟

وقال أيمن بهجت قمر في تصريحات خاصة لصدى البلد "التصوير وقف عشان المخرج خالد مرعي والمنتج زيد الكردي ومهندس الديكور محمد أمين ومدير التصوير أحمد عبد العزيز سافروا جورجيا معاينات عشان يجهزوا للتصوير هناك ولما يرجعوا من المعاينة التصوير هيرجع تاني في مصر يوم ٢٥ أغسطس، والسفر للتصوير في جورجيا في أول اسبوع في سبتمبر.

وأضاف أيمن بهجت قمر "الفيلم فيه أغنية ضمن الأحداث بس لسة ما اتحددش مين هيغني، ولا يوجد أي خلافات بين أبطال العمل".

يذكر أن أحداث فيلم طلقني تدور في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعيشان حالة من التوتر في العلاقة، ويواجهان العديد من المفارقات الكوميدية.