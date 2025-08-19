قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: الدولة أنفقت 550 مليار دولار على البنية التحتية
بث مباشر.. رئيس الوزراء يلقي كلمة أمام مجلس الأعمال المصري الياباني في طوكيو
محافظ القاهرة: حريصون على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتيسير على المستثمرين
اقتصادية قناة السويس: مذكرة تفاهم مع حكومة طوكيو لتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر
مدبولي يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية بـ"اقتصادية قناة السويس"
مدبولي: مصر شهدت طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
رئيس الوزراء يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية في اقتصادية قناة السويس
صدمة كبيرة.. نادي الصفاقسي التونسي يعلن إصابة علي معلول
الليلة بـ 200 ألف.. الراقصة بديعة وحش الكون من تشجيع الأم لملف بالأداب
مدبولي من اليابان: تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين
توقيع 12 اتفاقية وخطاب نوايا مع اليابان في قطاعات استراتيجية
هولندا تعتذر عن حادث السفارة المصرية في لاهاي: سنكثف الإجراءات الأمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه.. وصية محفوظ عبد الرحمن لزوجته سميرة عبد العزيز

محفوظ عبد الرحمن
محفوظ عبد الرحمن
أحمد إبراهيم

تحل اليوم، الثلاثاء، ذكرى وفاة الكاتب والسيناريست محفوظ عبد الرحمن الذى قدم العديد من الروائع الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى والعربي.

وقد كشفت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز أسرارا خاصة عن زوجها الراحل الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن في الذكرى السادسة على رحيله، قائلة: “استمر زواجنا أنا ومحفوظ 34 سنة، ولم أسمع منه كلمة واحدة مسيئة لي وكان يقدر قيمة المرأة في المجتمع”.

وأضافت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، خلال لقاء تلفزيوني لها: “منذ وفاة زوجي محفوظ عبدالرحمن في عام ٢٠١٧، وأنا أرتدى اللون الأسود منذ وفاته لأنه ترك أثرا كبيرا في شخصيتي، وتعلمت منه الكثير”.

زواج محفوظ عبد الرحمن من سميرة عبد العزيز 

وعن تفاصيل زواجها من الكاتب الكبير الراحل محفوظ عبدالرحمن، قالت سميرة عبدالعزيز: “تعرفنا على بعض خلال عدد من الأعمال الفنية، وكنا نعمل في مسلسل من تأليفه “ليلة سقوط غرناطة” وأثناء التصوير عرض عليا الزواج أثناء التصوير في دولة تونس فقررنا تأجيل الزواج حتى نصل إلى القاهرة، وعندما وصلنا القاهرة كتبنا الكتاب وشهد على عقد زواجي سعد الدين وهبة فى منزل الفنانة سميحة أيوب”.

وصية الراحل محفوظ عبد الرحمن

كما كشفت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، عن وصية زوجها الراحل الكاتب محفوظ عبد الرحمن قبل رحيله، قائلة: “في أيامه الأخيرة قال لي إوعي تقعدي من غير شغل، افضلي اشتعلي لحد روحك ما تطلع زي ما أنا بكتب لحد روحي ما هتطلع”.

وأضافت: “زوجي الراحل الكاتب محفوظ عبد الرحمن كان يكتب لآخر لحظة في حياته، لذلك أوصاني بعدم ترك الشغل”، موضحة: “عندما جلست معه في المستشفى كنت أنفعل على من يتحدث معي عن العمل والشغل، لكنه أوصاني وقال لي الشغل والعمل عبادة”.

وتابعت: “أوصاني بعدم ترك الشغل لأي سبب من الأسباب، لأننا نقوم بتقديم عمل مفيد للمجتمع”، مؤكدة: “أنا مؤمنة جدا بحديثه”.

محفوظ عبد الرحمن على مدار مسيرته لم يشغله شيء إلا الوطن العربي، وكانت أعماله تحذيرية دائما، أحلام الغزو من قبل عدو لا يتورع لحظة عن الفتك بذلك الكيان، ففي رأيه دور المثقف يجب أن يكون حاضرا في هذه الاعمال كتجسيد حي للرؤية الواعية لقضايا الوطن.

وحين كتب فيلم “ناصر 56” طُلب منه أن يكتب فيلما يضاهيه في نجاحه الذي انتشر في البلاد العربية، وتخطاها إلى البلاد غير العربية، عن الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك.

ولكن رفض محفوظ رفضا تاما، ومن ثم أخذ يُسوف، إلى أن كانت محاولة اغتيال الرئيس في أديس أبابا عام 1995 وظل يسوف فى الأمر حتى جاءت ثورة يناير التى أطاحت بالرئيس محمد حسنى مبارك.

محفوظ عبد الرحمن الكاتب محفوظ عبد الرحمن أعمال محفوظ عبد الرحمن أفلام محفوظ عبد الرحمن ذكرى وفاة محفوظ عبد الرحمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ 100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

علاء الساحر

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

ترشيحاتنا

مهرجان VS-FILM

إدارة مهرجان VS-FILM تطلق أسماء 4 نقاد على جوائز أفضل مقال أو دراسة للأفلام القصيرة جدا

محفوظ عبد الرحمن

في ذكراه.. وصية محفوظ عبد الرحمن لزوجته سميرة عبد العزيز

جيهان سلامة

عيد ميلادها.. جيهان سلامة تعرضت للخيانة وأصيبت بمرض سرطاني نادر

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: ماذا تعرف عن علاء الساحر دجال المشاعر ..حبست جوزها من هي ريم الرفاعي .. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

جميلة عزيز توثق معركتها الصحية.. استمرار علاج السرطان وتهديد قطع شبكية العين لبصرها

جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها
جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها
جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها

سحر أم نصاب مشاعر.. كيف استدرج البلوجر علاء الساحر الفتيات| القصة الكاملة

حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد