مجلس مدينة الأقصر يزيل سورًا مخالفًا بشارع سنوسرت

واصل مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، وتحت إشراف سكرتير المجلس حاتم جابر، تنفيذ حملات إيقاف أعمال البناء المخالفة.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وقد تمكنت الحملة من إزالة حالة بناء مخالف في المهد بشارع سنوسرت المتفرع من شارع الصنايع بمنطقة وسط المدينة، تمثلت في سور من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، مقام بدون ترخيص، على مساحة تقدر بحوالي 80 متر مربع.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر أنه تمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وقد جرت الحملة بمشاركة أيمن حسين رئيس حي وسط، وعصام عبد الراضي نائب مدير إدارة المتابعة الميدانية، وعدد من رجال الحي والمتابعة الميدانية.