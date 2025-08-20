قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية
الوزراء: مصر واحدة من الدول الأفريقية الرائدة كمركز رئيسي في مجال الكابلات البحرية
وزراء الصناعة وقطاع الأعمال والعمل والأوقاف يتفقدون مصانع شركة النصر للسيارات
الفريق كامل الوزير يتفقد مصانع النصر بحلوان ويؤكد: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أولوية وطنية
مصر ولبنان.. شراكة استراتيجية متجددة ودعم مصري راسخ لأمن واستقرار بيروت
رئيس الوزراء يدعو الطلاب اليابانيين إلى الدراسة في مصر
وزير الدفاع يستعرض التحديات الدولية والإقليمية أمام مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية
قافلة المساعدات الإنسانية الـ 19 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تحرك عاجل لمنح المعلمين "ذوي الإعاقة" غير التربويين بالمدارس شهادة الصلاحية
مشروع ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي.. شريان جديد للتنمية في مصر
مدبولي يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا
وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على خطة عمليات جدعون الثانية لاحتلال غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس مدينة الأقصر يزيل سورًا مخالفًا بشارع سنوسرت

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

واصل مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، وتحت إشراف سكرتير المجلس حاتم جابر، تنفيذ حملات إيقاف أعمال البناء المخالفة.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وقد تمكنت الحملة من إزالة حالة بناء مخالف في المهد بشارع سنوسرت المتفرع من شارع الصنايع بمنطقة وسط المدينة، تمثلت في سور من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، مقام بدون ترخيص، على مساحة تقدر بحوالي 80 متر مربع.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر أنه تمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وقد جرت الحملة بمشاركة أيمن حسين رئيس حي وسط، وعصام عبد الراضي نائب مدير إدارة المتابعة الميدانية، وعدد من رجال الحي والمتابعة الميدانية.

الأقصر اخبار الاقصر محافظ الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

حالة الطقس

تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 20-8-2025

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه

ترشيحاتنا

شوبير

بعد خسارته أمام الاتحاد.. شوبير محذرا الإسماعيلي: الخطر بدأ بدري

امير هشام

أمير هشام ناعيا والد الشناوي: ‏نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

محمد صلاح

إعلامي عن محمد صلاح: أول لاعب في التاريخ يحقق الجائزة ثلاث مرات

بالصور

وزراء الصناعة وقطاع الأعمال والعمل والأوقاف يتفقدون مصانع شركة النصر للسيارات

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فوائد البصل الأبيض للنساء.. صادمة

فوائد البصل الأبيض للنساء.. صادمة
فوائد البصل الأبيض للنساء.. صادمة
فوائد البصل الأبيض للنساء.. صادمة

قيمتها 25 مليون دولار.. القصة الكاملة لإحباط محاولة سرقة ماسة نادرة بدبي

ماسة وردية
ماسة وردية
ماسة وردية

أكثر من مجرد روتين صباحي.. تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم

أكثر من مجرد روتين صباحي: ما وراء تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم
أكثر من مجرد روتين صباحي: ما وراء تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم
أكثر من مجرد روتين صباحي: ما وراء تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم

فيديو

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد