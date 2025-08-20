اليوم العالمي للشباب وتطوير الذات ضمن نقاشات ثقافة الأقصر

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية و ثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة لنشر الوعى بالمحافظات.

بدأت الفعاليات من مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية بورشة فنون تشكيلية بورق الفوم أعدها مينا عادل بمشاركة رواد المكتبة.

كما أعد قصر ثقافة حاجر العديسات يوما ثقافيا مفتوحا متنوعا بعنوان "من قلب الشعب" تضمن عروضا استعراضية للأطفال الموهوبين، وأمسية شعرية للشاعر وليد الضوي بعنوان “سقوط”، بجانب ذلك، ورشة حكي “شخصيات مؤثرة.. عباس محمود العقاد” سردتها ثناء محمود.

وأعد قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية عمل مجلة حائط عن "الإرشادات الصحية" أعدها قسم الفنون التشكيلية بالقصر، كما أعد ورشة إعادة تدوير منظم إكسسوارات بجمعية الشابات المسلمات، أعدتها مشيرة طلعت، مسئولة الدراسات والبحوث بالقصر.

ونظم القصر أصبوحة شعرية للشاعر يحيى سمير بعنوان "كرهت الشعر"، و أعد بيت ثقافة الأقالتة ورشة تعليم الخياطة تدريب سماح بدري.

وأعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة فنية رسم وتلوين تدريب ناهد نصر الدين بمشاركة رواد القصر.

في سياق متسق، أعدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للشباب" ألقاها أبو المكارم عبد الجليل، متحدثا عن الشباب وكفاحه منذ القدم على مر العصور، ودور الشباب فى الرقى بالمجتمع الذى يعيش فيه، والشباب هم عمار الأمة والدرع الذى يحمى السواعد التى تبنى العقول، والإسلام يشد بدور الشباب فى بناء المجتمع والرقي به.

ونظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الحرف البيئية وأثرها في القضاء على الهجرة غير الشرعية" ألقاها العادلي حسان، وكيل ثقافي بمعهد فتيات القرنة الأزهري، متحدثا عن الهجرة بكل أنواعها، إحدى أهم الظواهر التى أصبحت تؤرق معظم حكومات العالم، والبطالة من أهم أسباب الهجرة غير الشرعية، والحرف البيئية تمتص كثيرا من الأيدي العاملة، تنفيذ مشروعات تنموية فى المحافظات المصدرة للهجرة غير النظامية.

ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، نظم قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة عن" تطوير الذات" حاضرتها أسماء محمد مناع، مدير عام مركز النيل للإعلام سابقا، مشيرة إلى أن تطوير الذات هو عملية مستمرة لتحسين الذات وتطوير المهارات والقدرات الشخصية، كما أوضحت بعض النصائح لتطوير الذات وهي تحديد الأهداف والتعلم المستمر والتفكير الإيجابي وتحسين المهارات.

هذا وقد أعد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الشعر الرومانسي" ألقاها أحمد على، وأوضح أن الشعر الرومانسي هو نوع من الشعر ظهر في أوروبا أواخر القرن الثامن عشر، كحركة فنية وأدبية وموسيقية وفكرية، و يتميز بالتركيز على العاطفة والخيال، والاحتفاء بالفردية، والطبيعة، والبعد عن التقاليد الكلاسيكية.

ونظم قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "الحركة الثقافية في مصر وتأثيرها على العالم العربي" ألقاها أحمد أبو بكر، أخصائي ثقافي، موضحا مفهوم الثقافة، والثقافة في مصر منذ عصر الدولة الفرعونية، وكيف أثرت الثقافة المصرية عن باقي الحضارات، وأنواع الثقافة.