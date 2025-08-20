لجنة من مجلس الجامعات الأهلية تتفقد إمكانات جامعة الأقصر



استقبلت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر الأهلية، لجنة فنية منبثقة عن مجلس الجامعات الأهلية برئاسة الدكتور ماجد محمد فهمي نجم، رئيس جامعة حلوان السابق، لتفقد الإمكانات المادية والبشرية بالجامعة.

وضمّت اللجنة في عضويتها كلاً من: الدكتور محمد عبد الباقي، مدير برنامج اللغة الفرنسية بجامعة جنوب الوادي الأهلية، والدكتور سمير الدسوقي الموجي، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة، إلى جانب الدكتور أشرف محمد عثمان، عضو الكلية الفنية العسكرية، المقدم أحمد سليمان، عضو هيئة الرقابة الإدارية، وذلك برفقة الدكتور سعدي الغول، نائب رئيس الجامعة الأهلية الأكاديمي.

وخلال الجولة، تفقدت اللجنة تجهيزات الكليات والمعامل والبنية التحتية، وذلك في إطار الاستعداد لبدء الدراسة بكليات الجامعة المختلفة، وهي: الفنون والتصميم، السياحة والآثار، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، اللغات والترجمة، والعلوم الإنسانية.

كما بحثت اللجنة مقترحات الأعداد المناسبة لقبول الطلاب سنويًا بما يتوافق مع الإمكانات المتاحة.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، أن زيارة اللجنة تأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الأهلية على متابعة سير العمل وضمان جاهزية الجامعة لتقديم خدمة تعليمية متميزة تلبي متطلبات سوق العمل.