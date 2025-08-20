إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر بسبب ارتفاع درجات الحرارة

شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، توقفًا كاملًا لرحلات البالون الطائر فوق البر الغربي، وذلك نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة حفاظًا على سلامة السائحين والعاملين بهذا النشاط السياحي المميز.

وأكدت مصادر مسؤولة أن قرار الإلغاء جاء تطبيقًا لإجراءات السلامة الجوية التي تنص على وقف الرحلات في حال تجاوز درجات الحرارة الحدود المسموح بها، لتجنب أي مخاطر قد تهدد أمن الركاب.

ويعد البالون الطائر من أبرز الأنشطة السياحية في الأقصر، حيث يجذب آلاف الزوار من مختلف دول العالم للاستمتاع بمشاهدة المعالم الأثرية والمناظر الطبيعية الخلابة من ارتفاعات شاهقة.