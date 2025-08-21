رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق.. الأرصاد توضح

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، الخميس، ودرجات الحرارة المتوقعة، وهل هناك ارتفاع جديد في درجات الحرارة أم لا.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع أقل بكثير من الأسبوع الماضي، وكانت درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

وأضافت أن البلاد يوم الثلاثاء الماضي سجلت درجات حرارة عالية، ولكن أمس انخفضت، وأن البلاد أيضًا تتأثر بارتفاع نسب الرطوبة، وأنها تصل في بعض مناطق القاهرة إلى 90%، وفي المناطق الساحلية تتجاوز الـ 90%.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة بالقاهرة اليوم متوقع أن تسجل 35 درجة، وأن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، وأن المجافظات الشمالية والصعيد تسجل أعلى درجات حرارة.

وأشارت إلى أن البلاد في فترة المساء تشهد نشاط رياح، وأن هذا يساهم في تحسن الأحوال الجوية، وأن نشاط الرياح سيكون مثيرا للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، وبعض المناطق بسلاسل جبال البحر الأحمر.