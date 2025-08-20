قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة

وتتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 24
العاصمة الإدارية 36 23
6 أكتوبر 36 24
بنهــــا 35 24
دمنهور 34 24
وادي النطرون 36 24
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 34 24
الزقازيق 36 25
شبين الكوم 35 24
طنطا 34 24
دمياط 31 26
بورسعيد 32 26
الإسماعيلية 36 24
السويس 36 24
العريش 33 25
رفح 32 24
رأس سدر 36 25
نخل 35 17
كاترين 32 15
الطور 34 26
طابا 34 28
شرم الشيخ 38 28
الإسكندرية 31 24
العلمين 31 23
مطروح 31 23
السلوم 33 23
سيوة 36 22
رأس غارب 37 28
الغردقة 38 28
سفاجا 38 29
مرسى علم 39 30
شلاتين 38 30
حلايب 35 31
أبو رماد 39 30
رأس حدربة 35 29
الفيوم 36 23
بني سويف 36 24
المنيا 36 23
أسيوط 37 23
سوهاج 39 25
قنا 42 28
الأقصر 42 28
أسوان 43 29
الوادى الجديد 40 27
أبوسمبل 42 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 40 31
المدينة 43 31
الرياض 43 29
المنامة 39 33
أبوظبى 43 33
الدوحة 39 33
الكويت 46 32
دمشق 37 18
بيروت 31 27
عمان 31 19
القدس 30 20
غزة 32 25
بغداد 43 28
مسقط 33 30
صنعاء 23 15
الخرطوم 34 24
طرابلس 35 26
تونس 38 26
الجزائر 30 21
الرباط 26 16
نواكشوط 32 25

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 32 16
إسطنبول 31 21
إسلام آباد 32 24
نيودلهى 34 27
جاكرتا 31 23
بكين 30 24
كوالالمبور 32 23
طوكيو 38 27
أثينا 32 22
روما 31 21
باريس 25 15
مدريد 30 17
برلين 23 12
لندن 21 12
مونتريال 23 16
موسكو 18 11
نيويورك 21 16
واشنطن 25 18
أديس أبابا 19 13

الأرصاد شديد الحرارة شبورة مائية

