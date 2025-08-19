قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس
فتح شارع 26 يوليو لـ 3 أيام بداية من هذا التوقيت
22 شهيدا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
وزير الصناعة والنقل: مصر ترحب بكافة الشركات الهندية للاستثمار في الطاقة والبنية التحتية
الراقصة الشهيرة بديعة بفيديوهات مخلة ومقاطع مثيرة فى يد مباحث الآداب
بـ 100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد
أوكرانيا: روسيا أطلقت علينا 270 طائرة مسيرة و10 صواريخ الليلة الماضية
على مرحلتين.. تنفيذ مشروعات لحماية ساحل الإسكندرية بطول 2.600 كيلومتر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 4555 جنيها
«ملابس غير لائقة».. تفاصيل القبض على التيك توكر بطة ضياء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل تتعرض البلاد لموجة طقس شديدة الحرارة من جديد؟..الأرصاد ترد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم وهل هناك ارتفاع جديد في درجات الحرارة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن معدلات درجات الحرارة بدأت في العودة لمعدلاتها الطبيعية بداية من الأسبوع الحالي، ولكن اليوم سيكون هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.

وأضافت أن درجات الحرارة اليوم ستكون مؤقتة، وبداية من الغد ستعود درجة الحرارة لطبيعتها، مشيرة إلى أن درجة الحرارة الكبري اليوم ستصل إلى 37 درجة في الظل.

ولفتت إلى أن نسب الرطوبة مرتفعة، ولذلك ستكون درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبري تصل إلى 40 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الجنوب سيسجل ما يقارب من 44 درجة مئوية.

وشددت على أن فترة المساء ستشهد وجود نسمات هواء ستساهم في تخفيف حرارة الجو وتلطيفها، متابعة: نشاط الرياح قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على محافظات الصعيد.

ونوهت بأن فرص تساقط الأمطار الخفيفة الرعدية مازالت متواجدة على مناطق حلايب وشلاتين، محذرة من اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة بداية من الأسبوع القادم، ولكنها لن تستمر لفترات طويلة.

الأرصاد الجوية الأرصاد طقس اليوم درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

الزمالك

وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

محكمة

إحالة موظف تحرش بزميلته داخل مقر شركة بالجيزة للمحاكمة

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

علاء الساحر

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

ترشيحاتنا

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

بالصور

سحر أم نصاب مشاعر.. كيف استدرج البلوجر علاء الساحر الفتيات| القصة الكاملة

حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

لن تصدق.. ماهو أقوى علاج للوقاية من تسوس الأسنان؟

العلكة
العلكة
العلكة

مزعج جدا.. وصفات طبيعية للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد