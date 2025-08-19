هل تتعرض البلاد لموجة طقس شديدة الحرارة من جديد؟..الأرصاد ترد

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم وهل هناك ارتفاع جديد في درجات الحرارة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن معدلات درجات الحرارة بدأت في العودة لمعدلاتها الطبيعية بداية من الأسبوع الحالي، ولكن اليوم سيكون هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.

وأضافت أن درجات الحرارة اليوم ستكون مؤقتة، وبداية من الغد ستعود درجة الحرارة لطبيعتها، مشيرة إلى أن درجة الحرارة الكبري اليوم ستصل إلى 37 درجة في الظل.

ولفتت إلى أن نسب الرطوبة مرتفعة، ولذلك ستكون درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبري تصل إلى 40 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الجنوب سيسجل ما يقارب من 44 درجة مئوية.

وشددت على أن فترة المساء ستشهد وجود نسمات هواء ستساهم في تخفيف حرارة الجو وتلطيفها، متابعة: نشاط الرياح قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على محافظات الصعيد.

ونوهت بأن فرص تساقط الأمطار الخفيفة الرعدية مازالت متواجدة على مناطق حلايب وشلاتين، محذرة من اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة بداية من الأسبوع القادم، ولكنها لن تستمر لفترات طويلة.