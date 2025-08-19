قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعلان في يناير.. الغندور يكشف عن صفقة جديدة للأهلي
دخول شاحنات القافلة الثامنة عشرة للمساعدات من مصر إلى غزة
موعد مباراة المصري وبيراميدز في الدوري المصري.. قمة نارية على صدارة المسابقة
الأرصاد تحذر من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة
اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 18 تمهيدا لدخولها غزة
المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية
قائمة أسعار السلع المخفضة على بطاقات التموين أغسطس 2025
هل يجوز أداء الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة؟.. أمين الإفتاء يوضح
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 | الطلاب يؤدون اليوم الفيزياء والتاريخ
ماكرون: إذا فشلت المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا سيتعيّن تشديد العقوبات
دار الإفتاء ترد على فتوى شراء حلوى المولد والتهادي بها بدعة
نور الدين: قرار محمد معروف في واقعة محمد هاني "خاطئ"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر. 

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم الثلاثاء، يشهد نشاط شبورة مائية في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

 تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات الصباح. 

أهم الظواهر الجوية

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه رغم الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، فإن الطقس اليوم يشهد فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانا على مناطق متفرقة من مدينة حلايب. 

وتشهد بعض المناطق الأخرى من البلاد، نشاط رياح على أغلب الانحاء، يعمل على تلطيف الأجواء ليلا، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. 

وتشهد الملاحة البحرية اليوم، اضطرابا على بعض مناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تكون سرعة الرياح 60كم/س، وارتفاع الموج يصل إلى ثلاثة أمتار ونصف.

 حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي: 

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 36 إلى 37 للعظمى.

 السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 إلى 34 للعظمى.

 شمال الصعيد تتراوح ما بين 40 إلى 41 للعظمى.

 جنوب الصعيد تتراوح ما بين 44 إلى 43 للعظمى.

May be an image of text
الطقس الطقس اليوم حالة الطقس اليوم درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

الزمالك

وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء

قطارات السكك الحديدية

السكك الحديدية تكشف تفاصيل واقعة "راكب الشورت".. وتؤكد: لم نمنع أحدًا

بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

بعد وفاة حمزة الوزان.. علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها

هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها في العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب

محكمة

إحالة موظف تحرش بزميلته داخل مقر شركة بالجيزة

ترشيحاتنا

ترامب و زيلينسكي

قمة واشنطن بين ترامب وزيلينسكي.. ضغوط أمريكية لقبول الأمر الواقع.. وحسابات أوروبية تبحث عن ضمانات

ترامب و زيلينسكي

مدير المركز العربي للدراسات: ترامب يدفع كييف للقبول بالأمر الواقع.. وأوروبا في حالة انزعاج

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط

أسيوط .. رفع درجة الاستعداد لمواجهة نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة

بالصور

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

لن تصدق.. ماهو أقوى علاج للوقاية من تسوس الأسنان؟

العلكة
العلكة
العلكة

مزعج جدا.. وصفات طبيعية للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أبرزهم الجدي .. أبراج لا تعرف الهزار والجدية عندهم أسلوب حياة

الانظباط
الانظباط
الانظباط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد