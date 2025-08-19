الأرصاد تحذر من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة

تشهد حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم الثلاثاء، يشهد نشاط شبورة مائية في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات الصباح.

أهم الظواهر الجوية

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه رغم الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، فإن الطقس اليوم يشهد فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانا على مناطق متفرقة من مدينة حلايب.

وتشهد بعض المناطق الأخرى من البلاد، نشاط رياح على أغلب الانحاء، يعمل على تلطيف الأجواء ليلا، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتشهد الملاحة البحرية اليوم، اضطرابا على بعض مناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تكون سرعة الرياح 60كم/س، وارتفاع الموج يصل إلى ثلاثة أمتار ونصف.

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 36 إلى 37 للعظمى.

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 إلى 34 للعظمى.

شمال الصعيد تتراوح ما بين 40 إلى 41 للعظمى.

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 44 إلى 43 للعظمى.