أخبار التوك شو: رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان.. والأرصاد تكشف حالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:



زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام

أعلن رئيس أوكرانيا، أن بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “إكسترا نيوز”.



رئيس جامعة المنصورة: "كن مستعدًا" مبادرة رئاسية لتأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي

قال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إن مبادرة "كن مستعدًا" تأتي في إطار دعم القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي لتمكين الشباب وتأهيلهم بشكل فعّال لسوق العمل، سواء المحلي أو الدولي، موضحا أن الجامعة كانت من أوائل الجامعات التي أنشأت مركزًا للتدريب المهني، بهدف إعداد الطلاب وتهيئتهم من خلال برامج متخصصة تشمل كتابة السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، والتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ما يضمن خريجًا أكثر جاهزية وتنافسية.



وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية: “هناك برامج تدريبية تنظمها الحكومة المصرية لعناصر فلسطينية للعمل على تأهيلها وتدريبها حتي تتولي مهمة الأمن فى القطاع”.



رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان

رد الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء فلسطين، على سؤال خاص بالشائعات التي تروج من قبل جماعة الإخوان، وما يتردد بأن مصر لا تقدم مساعدات للمواطنين في غزة.



وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة

قالت وزيرة التضامن الإجتماعي، الدكتورة مايا مرسي إن مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة الأشقاء فى غزة، وأثبتت إلتزامها الثابت بمسئوليتها تجاه الشعب المصري وأستمرت القوافل فى العبور رغم كل التحديات التي تواجه مرور هذه الشاحنات”.



الخارجية: مستعدون لإغراق قطاع غزة بالمساعدات الغذائية والطبية

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إننا مستعدون لإغراق قطاع غزة بالمساعدات الغذائية والطبية، ولكن المشكلة تكون في العبور من الاتجاه الأخر من المعبر.



مباحثات زيلينسكي وترامب اليوم تتضمن تسوية الأزمة الأوكرانية

قال مراسل القاهرة الإخبارية من كييف، غيث مناف، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن فجر اليوم، وأصدر فور وصوله بيانًا عبر صفحته الرسمية أكد فيه أن أوكرانيا لن تذهب إلى أي عملية استسلام أو تسليم للأراضي، وعلى رأسها إقليما دونيتسك ولوغانسك في الدونباس.



توقعات الأرصاد اليوم.. سحب تصل القاهرة وأمطار في عدة مناطق.. فيديو

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة.



أسعار الذهب اليوم الأثنين.. بكام عيار 21؟



تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم



عضو شعبة الملابس: الأوكازيون فرصة حقيقية.. والتجار الملتزمون تحت رقابة صارمة

أكدت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، أن الاعتقاد الشائع بأن الأوكازيون مجرد خدعة تسويقية لرفع الأسعار ثم الإعلان عن تخفيضات وهمية، لا ينطبق على غالبية التجار، مشددة على أن السوق يضم عددًا كبيرًا من المحلات الموثوقة التي تلتزم بالشفافية والأنظمة المعمول بها.