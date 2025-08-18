وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة

قالت وزيرة التضامن الإجتماعي، الدكتورة مايا مرسي إن مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة الأشقاء فى غزة، وأثبتت إلتزامها الثابت بمسئوليتها تجاه الشعب المصري وأستمرت القوافل فى العبور رغم كل التحديات التي تواجه مرور هذه الشاحنات”.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي أمام معبر رفح: “يظل هدفنا الأساسي هو التخفيف عن المعاناة الإنسانية فى قطاع غزة ونتعامل مع المساعدات الإنسانية من منظور إنساني بحت”.

وتابعت: “تم تفويض الهلال الأحمر المصري كألية وطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، والتنسيق بشأن المساعدات مع المنظمات المحلية والدولية وتهدف الألية إلى تيسير إجراءات دخول المساعدات فضلا عن وجود ألية للرصد ، وأنشأ الهلال الاحمر المصري مراكز لوجيستية مجهزة بالعريش لفحض الشاحنات وفقا للمعاير الفنية المتفق عليها”.