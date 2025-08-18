قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية
وزيرة التضامن: مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى بجانب إرسال المساعدات الإنسانية
وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة
رئيس وزراء فلسطين: غزة جزء لا يتجزأ من دولتنا.. وإدارتها مسؤولية وطنية لإفشال مخططات التهجير
وزيرة البيئة تبحث بلورة موقف وطني موحد قبل انعقاد قمة المناخ COP 30 بالبرازيل
رئيس وزراء فلسطين: مصر وقفت سدا منيعا أمام مخططات التهجير
مثيرا للجدل بشأن اوكرانيا.. ترامب: لا استعادة للقرم ولا انضمام للناتو
عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية
رئيس الوزراء الفلسطيني: مصر وقفت سدا منيعا أمام مخططات التهجير
رئيس وزراء فلسطين: معبر رفح يجب أن يكون بوابة لحياة شعبنا المحاصر
وزير الخارجية: مصر بقيادة الرئيس السيسي لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
توك شو

وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة

الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي
هاجر ابراهيم

قالت وزيرة التضامن الإجتماعي، الدكتورة مايا مرسي إن مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة الأشقاء فى غزة، وأثبتت إلتزامها الثابت بمسئوليتها تجاه الشعب المصري وأستمرت القوافل فى العبور رغم كل التحديات التي تواجه مرور هذه الشاحنات”.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي أمام معبر رفح: “يظل هدفنا الأساسي هو التخفيف عن المعاناة الإنسانية فى قطاع غزة ونتعامل مع المساعدات الإنسانية من منظور إنساني بحت”.

وتابعت: “تم تفويض الهلال الأحمر المصري كألية وطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، والتنسيق بشأن المساعدات مع المنظمات المحلية والدولية وتهدف الألية إلى تيسير إجراءات دخول المساعدات فضلا عن وجود ألية للرصد ، وأنشأ الهلال الاحمر المصري مراكز لوجيستية مجهزة بالعريش لفحض الشاحنات وفقا للمعاير الفنية المتفق عليها”.

