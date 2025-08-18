الخارجية: مستعدون لإغراق قطاع غزة بالمساعدات الغذائية والطبية

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إننا مستعدون لإغراق قطاع غزة بالمساعدات الغذائية والطبية، ولكن المشكلة تكون في العبور من الاتجاه الأخر من المعبر.

وأوضح وزير الخارجية، أن معبر رفح هو مخصص فقط لعبور الأفراد ولكن تم توسيعه من أجل دخول المساعدات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء فلسطين، أن هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات تريد دخول غزة، وأن هناك 5 معابر تربط إسرائيل بقطاع غزة وأن تلك المعابر موقعه على اتفاقيات بشأن فتحها لإدخال المساعدات لغزة لكنها لا تفعل ذلك.

ولفت إلى أنه يطالب المجتمع الدولي للعمل بكل جدية لوقف الحرب في غزة، وحل المشكلات في القطاع.