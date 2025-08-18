عضو شعبة الملابس: الأوكازيون فرصة حقيقية.. والتجار الملتزمون تحت رقابة صارمة

أكدت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، أن الاعتقاد الشائع بأن الأوكازيون مجرد خدعة تسويقية لرفع الأسعار ثم الإعلان عن تخفيضات وهمية، لا ينطبق على غالبية التجار، مشددة على أن السوق يضم عددًا كبيرًا من المحلات الموثوقة التي تلتزم بالشفافية والأنظمة المعمول بها.

وخلال لقائها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضحت هيكل أن المستهلكين عادة ما يتجهون لمحلات معروفة لديهم بثقتهم في جودة منتجاتها ومصداقية عروضها، مشيرة إلى أن هذه المتاجر غالبًا ما تخطر عملاءها بشكل مباشر بالعروض ونسب الخصم، ما يجعلها عرضة للمساءلة القانونية في حال تقديم تخفيضات غير حقيقية.

وشددت على أن القانون يفرض غرامات مشددة، تصل إلى الحبس، على التجار الذين يروجون لعروض وهمية، موضحة أن التزام المحلات بالشروط والقواعد المنظمة للأوكازيون هو الأساس وليس الاستثناء.

وأضافت هيكل أن بعض المخالفات الفردية لا تعكس واقع السوق ككل، مؤكدة أن الأجهزة الرقابية تتابع الأسواق عن كثب خلال فترة الأوكازيون وتتصدى لأي تجاوزات قد تضر بحقوق المستهلكين.