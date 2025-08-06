أوكازيون الصيف.. تخفيضات تصل إلى 70% ومراقبة صارمة لحماية المستهلك

قال صلاح عامر، الصحفي المتخصص في شؤون وزارة التموين، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن بدء الأوكازيون الصيفي رسميًا اعتبارًا من 4 أغسطس الجاري، ويستمر لمدة شهر كامل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التخفيضات تتراوح ما بين 5% وحتى 70% على كافة السلع، مشيرًا إلى أن المشاركة في الأوكازيون تكون من خلال تقديم المحلات التجارية طلبًا إلى مديريات التموين التابعين لها للحصول على تصريح بالمشاركة.

وأكد أن الجهات الرقابية المتمثلة في مأموري الضبط القضائي بالوزارة، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، تتابع بشكل مكثف جميع المحلات المشاركة، للتأكد من صحة نسب التخفيض المُعلنة.

وأوضح أن الأسعار قبل وبعد التخفيض تتم مراجعتها بناءً على الفواتير الضريبية المسجلة، لضمان أن السعر الذي يتم الإعلان عنه يمثل تخفيضًا حقيقيًا مقارنة بالشهر السابق.