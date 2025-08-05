قرار عاجل من وزير التموين بشأن موعد بدء الأوكازيون الصيفي

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر الوزارة، لمناقشة الضوابط الرقابية المنظمة لموسم الأوكازيون الصيفي، في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك، وضمان التزام التجار بالاشتراطات القانونية والضوابط المقررة خلال فترة العروض والتخفيضات الموسمية.

بدء فترة التصفية الموسمية الثانية لعام ٢٠٢٥

أصدر الدكتور شريف فاروق قرار وزاري ببدء فترة التصفية الموسمية الثانية لعام ٢٠٢٥ (الاوكازيون الصيفي) اعتبارا من يوم الإثنين ٤ أغسطس ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين ويتقدم المحل الراغب في المشاركة بطلب لمديرية التموين التابع لها، مع الالتزام بالإعلان عن نسب التخفيض وأسعار السلع المعروضة في الأوكازيون مع توضيح سعر السلعة خلال الشهر السابق لفترة الاوكازيون.

ضبط الأسواق

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أهمية تكثيف جهود الرقابة خلال الموسم لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للتلاعب أو التضليل، مع ضمان التيسير على المواطنين للاستفادة من العروض الحقيقية التي يتيحها الأوكازيون.

وشدد الوزير على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة المعنية، وتفعيل آليات الرصد والتفتيش الميداني، بما يضمن شفافية العروض المقدمة ويمنع أي ممارسات تجارية غير مشروعة.

شارك في الاجتماع اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والأستاذ إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ حسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة والأستاذ أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي.



