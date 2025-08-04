قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل الأزهر يُدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني
القوات الكندية تقوم بأول إنزال جوي للمساعدات على غزة
حكم وضع صورة المتوفي على الحائط ومواقع التواصل لطلب الدعاء له.. الإفتاء توضح
بعد فتح 8286 مقرا للتصويت.. مؤتمر الوطنية للانتخابات لمتابعة اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ بعد قليل
أنا غلطانة.. بكاء وصراخ علياء قمرون نجمة الـ تيك توك في الحبس
"الكل أو لا شيء".. مواقف إسرائيل وحماس تعقد مفاوضات غزة
مسنة بعكاز من المطرية: شاركوا في انتخابات الشيوخ عشان نكون إيد واحدة
أبطال حقيقيون.. إشادة بالملحمة الوطنية لسائقي شاحنات المساعدات الإنسانية
الحوثيون يعلنون قصف مطار بن جوريون الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي
خلال اليوم الثاني للانتخابات.. إقبال كثيف بلجان 15 مايو
النفط الكويتي يتراجع بأكثر من دولارين إلى 72.47 دولار للبرميل
رئيس النيابة الإدارية يطمئن على قاضية سرس الليان بعد إصابتها داخل لجنة انتخابية ويشيد بتفانيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب اجتماع وزير التموين بالغرف التجارية.. مبادرات لضبط الأسواق وتخفيض الأسعار

وزير التموين
وزير التموين
محمد صبيح

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم اجتماعًا موسعًا بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حسام الجراحي، مساعد الوزير لشؤون الرقابة، أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى جانب عدد من السادة رؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات وممثلي السلاسل التجارية وكبرى الشركات المنتجة والمصنعة والموردة للسلع الأساسية.. يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع آليات عملية لضبط الأسواق وتخفيض الأسعار وزيادة المعروض من السلع الأساسية.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال كلمته أن اللقاء قائم على المصارحة والشفافية بين الحكومة والقطاع الخاص من تجار ومصنعين، مشددًا على أن الهدف المشترك هو خدمة المواطن المصري، وأضاف أن المواطن يستحق الإشادة لما تحمله من تبعات تقلبات سعرية خلال الفترات الماضية، نتيجة تحديات مالية وجيوسياسية، وهو ما يضع على الجميع مسؤولية العمل من أجل استقرار السوق.

وأشار وزير التموين إلى أنه يجب العمل المشترك على وضع آليات تحقق خفضًا حقيقيًا في السعر النهائي الذي يصل للمستهلك، مؤكدًا أن الحكومة تدعم أي مبادرة أو إجراء من شأنه تحقيق هذا الهدف، بشرط أن يتم من خلال آليات السوق الحر.

كما استعرض الوزير نتائج عدد من المبادرات السلعية بالتعاون مع المنتجين، خاصة في الزيوت والسكر، والتي ساهمت في خفض الأسعار وتحقيق التوازن المطلوب، مشيرًا إلى أهمية تعميم هذه التجربة على مختلف السلع الغذائية.

وفي ذات السياق، أكد الوزير أنه تم اتخاذ قرارات تنظيمية بالتعاون مع شعبتي البقالة التموينية والمخابز لضمان عدم الإضرار بالمواطن، بما يضمن عدالة التعامل ويحفز الالتزام.

كما شدد الدكتور شريف فاروق علي الدور الهام الذى تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث أنها الشركة تلعب دورًا مزدوجًا كمصنع وتاجر في بعض السلع والمنتجات، وقد نجحت بالفعل في تنفيذ مبادرات مؤثرة في سلعتى السكر والزيت، مما ساهم في تخفيض الأسعار بشكل ملموس، وأضاف أن أسواق “اليوم الواحد” التي تم تنظيمها مؤخرًا ساهمت كذلك في كسر حلقات التداول وتقليل الفجوة السعرية.

بدوره، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التجار والمصنعين والمنتجين يقفون جنبًا إلى جنب مع الحكومة، ومستعدون لتخفيض هوامش الربح بما يحقق التوازن بين تكلفة السلعة وقدرة المواطن على الشراء، مطالبًا في الوقت نفسه بإزالة اي معوقات في سبيل نجاح هذه المبادرات وتعزيز كفاءة الأسواق.

وأكد الحضور في ختام الاجتماع على التزامهم الكامل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والانخراط في مبادرات حقيقية لتوفير السلع بأسعار مناسبة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

الغرف التجارية السلاسل التجارية الدكتور شريف فاروق وزير التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 82.9% والطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

موعد صرف مرتبات اغسطس ٢٠٢٥

الممتازة 13 ألف جنيه.. قيمة زيادة المرتبات في أغسطس 2025 حسب وظيفتك

تنسيق الجامعات 2025

مصاريف كليات الطب والأسنان والصيدلة والهندسة بالجامعات الأهلية 2025

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري الثلاثاء 5-8-2025

ارتفع مجددا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

ارتفع مجددا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 5 أغسطس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5 أغسطس

حامد حمدان

حمدان يثير الجدل برسالة بعد أنباء انتقاله للزمالك.. هل تمت الصفقة؟

حسين الشحات

الأهلي يتخذ قرارا نهائيا بشأن رحيل النجم حسين الشحات

ترشيحاتنا

انتخابات الشيوخ

إقبال على لجان مدرسة محمد الفقي في انتخابات الشيوخ بمركز أبو النمرس

الأنبا مرقوريوس

نيافة الأنبا مرقوريوس يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ | صور

مصر للطيران تناقش مع بوينج تسهيل استلام طائراتها الجديدة

مصر للطيران تناقش مع بوينج تسهيل استلام طائراتها الجديدة B737-8 Max

بالصور

ميرنا جميل تخطف الأنظار بجمالها الطبيعي

ميرنا جميل تخطف الانظار بجمالها الطبيعى
ميرنا جميل تخطف الانظار بجمالها الطبيعى
ميرنا جميل تخطف الانظار بجمالها الطبيعى

10 فوائد لتناول المياه على الريق .. نصائح لا تتجاهليها

10 فوائد لتناول المياة على الريق
10 فوائد لتناول المياة على الريق
10 فوائد لتناول المياة على الريق

ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حبات مانجو في اليوم؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟

عند ربنا أحسن من ناس كتير .. إطلالات منة فضالي تثير غضب السوشيال

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد